【特首專訪】林鄭月娥指通關須逐步有序　首批涉恩恤商務客

▲ 行政長官林鄭月娥。（林宇翔攝）

特首林鄭月娥接受TOPick專訪時表示，通關要逐步有序推行，首階段會設配額。通關初期一定是廣東省先行，但會否再分階段推行，例如先限深圳或大灣區9市，她指目前未有定案。

各方都關注香港和內地何時可以免檢疫通關，林鄭指出，「若要爭取盡快通關，不能同時要求大規模通關，只能小規模、有序、逐步通關。」她形容有3點要處理，分別是逐步有序、有條件及優先次序。

與港接壤口岸先開放 正商討

林鄭預告，通關初期相信只限於廣東省，「通關一定是有序、逐步，這包括地理上都是有序同逐步，一定是廣東省先行，等於香港的『回港易』，都是廣東省先行，『來港易』也是廣東省先行；到今日，『來港易』都未開放予廣東省和澳門以外的地方。因此，通關初期一定是廣東省先行，不會一開始就會讓你飛去北京免檢疫！」

但她也坦言，「雖然一定是廣東省先行，但問題是深圳或大灣區9市，或整個廣東省都要分階段？不過，當然不希望這樣，因為香港廠家分布整個廣東省。」至於開放的口岸？她表示，目前還在商討中，但肯定不會一開始就每一個口岸都全部開放，應該是與香港接壤的口岸，例如深圳陸路口岸、珠港的港珠澳大橋。

林鄭亦透露，通關初期會設配額，會研究就不同群組的需要度，訂立優先次序，例如讓恩恤（探望長者、奔喪等）和商務需要（要到內地簽約、來港上市等）的人士，首批通關。她表示，即使認同跨境學童有需要，但因人數太多，首階段難以讓他們每日正常上學。

過關後 或需內地手機助追蹤

「要先聲明，當能夠通關後，即可免檢疫進入內地時，一定是有條件。」林鄭表明，

這些條件是自願的，你不去（內地）便不用符合，但若你要免檢疫進入內地，麻煩你要符合。

她透露，免檢疫通關進入內地的條件，相信包括必須已接種兩劑新冠疫苗，持48或72小時內核酸檢測陰性證明，並須上載「安心出行」紀錄，令當局知道該人士一段時間的行蹤。她指出，這亦包括過關後要接受內地的系統（健康碼），可能需要一部內地手機，讓系統能監察該人行蹤，如果有事亦能找到他。

「安心出行」倘小規模 難通關

政府上周一規定，進入政府處所必須使用安心出行。被問到會否擴展至更多地方？林鄭承認，正積極循此方向研究：

若在香港使用安心出行，只有很小規模，便不能達致這個目的（通關）。

「為了更大的公眾利益，可能要進一步規範更多地方應用安心出行，希望大家諒解。」林鄭更主動回應，知道部分無意到內地人士不滿同樣受限制，但她表明：

無辦法，因為公共衞生事宜，正如土地發展，某程度都是少數服從多數。

林鄭表示，雖然目前仍未有通關時間表，但中央和港府上周四的聲明告訴大家進展良好，已經有很多事情達致共識。

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記者：胡偉明