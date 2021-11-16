【潮流童鞋】SKECHERS推全新閃燈鞋款　集閃燈舒適科技靈活度於一身

▲ SKECHERS推出全新閃燈鞋款式，亦是功能性鞋履。（品牌提供圖片）

小朋友日漸長大, 開始對個人打扮有更高追求，選擇鞋履時往往只受外型吸引，但家長更著重功能性和保護性，期望小朋友有良好的足部發展。美國童裝鞋品牌SKECHERS的童裝閃燈鞋系列今季再推出新款式，除了注目搶眼設計，還鑲嵌耀眼的LED閃燈。

SKECHERS閃燈鞋配合由品牌近29年來致力專研的「舒適科技」，搭配EVA材質作大底，為雙足提供絕佳的穩定性及舒適感。小朋友可以選擇自己喜愛的款式，同時家長亦確保小朋友穿著舒適，讓他們成長的每一步都得到最佳保護。

搶眼童趣設計 玩味特色閃燈

絢麗亮眼的SKECHERS閃燈鞋系列有各類型主題鞋面設計，男生款式備有消防車造型設計、太空科幻主題；女生款式配上閃石、立體心型刺繡。每個款式亦有專屬閃燈效果，LED閃燈鞋底。部分款式更特備閃燈開關，可自由控制閃燈，適合不同場合。

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舒適科技幫助足部健康發展

小朋友的愛好固然重要，但家長們深明白舒適同時高保護的鞋履才能夠幫助小朋友足部良好發展。SKECHERS閃燈鞋除了吸睛的外觀，更配上「舒適科技」，以EVA材質造底，輕量舒適，更可提供避震緩衝效果，可以減少小朋友玩耍跑跳時對足部的衝擊力。部分鞋款更有鞋頭加固，為小朋友的雙足得到最佳的保護。另外，閃燈鞋採用閃亮網布拼接人造皮革，一片式的搭帶方式，用料輕巧柔軟，透氣舒適，小朋友可以跑跳自如。

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SKECHERS童裝閃燈鞋系列已於SKECHERS各大專門店及專櫃、官方網店發售。

SKECHERS專門店

地址：銅鑼灣啟超道6號地下

查詢電話：2485 8800

官方網店：【按此】

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責任編輯：王明芳