【特首專訪】林鄭月娥希望「年輕幾十年」重新在香港生活　談家人是連任與否最大考慮

▲ 特首林鄭月娥。（資料圖片）

「希望年輕幾十年，重新在香港生活！」談到香港未來前景，特首林鄭月娥在接受TOPick專訪時直言很樂觀、充滿信心，希望有更多香港人感受到，她有份勾劃的未來，是一個美好的未來。

特首林鄭月娥表示通關須逐步有序，通關初期廣東省先行，但會否再分階段推行。詳情即看：【下一頁】

競逐連任否 家人最大考慮

被問及連任與否，家人是否最大考慮？林鄭回應說：「從來都是，不只是未來的考慮因素！」她也透露，「他們曾經後悔過，同意讓我選特首」，但她又補充，當時參選獲得家人支持，「否則也不會選。」

林鄭表示，今屆政府着力提升香港國際地位，雖然出現社會動亂、港區國安法實施遭人抨擊及疫情多重打擊，但仍屹立不倒。縱使香港國際排名一度跌至第6，但今年已重返前列，僅次紐約、倫敦。

她續指，香港首3季經濟指標做到7%按年增長，其他數據都很理想，尤其是創科方面，現時有4間香港的大學處於全球百大，其中港大更是全球第30、亞洲第3，

全部都是好消息，香港的優勢沒有減退，現時更是發力時候。

她認為，在這個大環境，有施政報告措施、國家十四五規劃及前海擴區方案等機遇，香港未來會是很好。

港優勢未減 十四五前海機遇

林鄭更強調，香港前景十分樂觀，因為回到一國兩制正確軌道，國家安全得到保障，未來更有能力體驗行政主導；加上香港優勢沒有受到衝擊、打擊，只是名聲受損，是有需要多作解說及推廣:

好事要多說，讓他人聽到。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳宛彤