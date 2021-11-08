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【音頻治療】陳明憙以音叉安撫寵物情緒　新歌成績佳預備挑戰拍劇

娛樂 11:20 2021/11/08

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

忙於音樂宣傳的陳明憙，早前投身劇組忙於拍攝工作。

歌手陳明憙（Jocelyn）新歌《聲之靜》是首隻將音頻治療加入流行曲元素而登榜首的歌曲。Jocelyn坦言非常興奮，預告EP將大玩「音叉」元素，從旋律治療Fans。

陳明憙表示：「其實這首歌有『安眠』作用，可以令人放鬆心情，所以Fans每日起身都會聽一次，Relax之餘又幫我掃高個瀏覽量，便是雙贏局面。」

她又指來年會推出唱片：「每首歌都會加音頻治療的音叉落去，首首歌都有不同作用，照顧大家每日情緒。」

陳明憙表示新歌有『安眠』作用。

雖然榮獲電台流行榜冠軍，但Jocelyn 笑言無暇放鬆，為拍攝工作做準備：「我都想去慶祝，但過兩日要參加拍攝Casting，以及有國際品牌邀請我拍廣告，完全不敢放肆！唯有日日同音叉幫自己Relax同去水腫，經理人都陪我做治療，大讚有功效。」

成功考到音頻治療資格，陳明憙找身邊「朋友」做白老鼠：「我試過搵狗仔去做治療，牠們好乖坐定定聽我的音叉發聲，不過貓貓就駕馭唔到，以為我的音叉係玩具，去咬個音叉，真係冇辦法。反而有朋友用我這首歌去做瑜珈舞，不過自問沒有天份，不敢出來跳。」

忙於音樂宣傳的陳明憙，早前投身劇組忙於拍攝工作，她笑指曾自薦做打女，但被導演一口拒絕：「我恨做打女，練泰拳幾年時間，加又學詠春，諗住是時候『出手』，但導演指我的角色完全不用郁手，撲熄了打女夢！我叫經理人Sell我打女一面，可能發掘到我原來係一個被音樂耽誤的動作演員！」

最新影片推介：Dee哥+娟姐訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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