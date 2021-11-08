【商場活動】屯門市廣場呈獻迪士尼樂園主題「奇妙飄雪聖誕」 7.5米高城堡裝置炫亮登場

▲ 屯門市廣場呈獻香港迪士尼樂園主題「奇妙飄雪聖誕」。( 相片來源︰屯門市廣場 )

迪士尼旗下串流平台 Disney+ 即將於11月16日登陸香港，而信和集團旗下7大商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中心、帝國中心、中港城及信和廣場，聯同利東街將與迪士尼合作，將於11月11日至2022年1月2日期間攜手打造「迪士尼閃亮冬季」大型企劃，多個迪士尼角色將以不同形式現身各商場，粉絲是時候留意。

▲ 一個個巨型閃亮的光影球於「奇妙夢想許願區」呈現( 相片來源︰屯門市廣場 )

而屯門市廣場亦於11月16日起，呈獻香港迪士尼樂園主題「奇妙飄雪聖誕」，大家將可親睹7.5米高、炫亮奪目的奇妙夢想城堡主題裝置，米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨及高飛的裝置亦會出現，讓大家歡樂拍照，感受漫天飄雪的聖誕氣氛。

▲ 米奇及米妮裝置已經換上暖笠笠的全新聖誕服飾，與好朋友唐老鴨及高飛一起在飄雪下推砌雪人。( 相片來源︰屯門市廣場 )

暢玩3大經典遊戲 感受懷舊嘉年華氣氛

開心佳節當然少不了互動遊戲，場內更有「冬日嘉年華」遊戲區，S+ REWARDS會員憑指定點數即可暢玩3大經典嘉年華攤位遊戲「幸運金幣」、「滾滾雪球」及「繽紛圈圈樂」，不論大人及小朋友均可以盡情玩樂一番，更有機會贏取迪士尼主題禮品，當中包括近1米高的米奇及米妮巨型毛公仔，肯定樂而忘返！

迪士尼主題工作坊 獨家精品換領 期間限定店登場

S+ REWARDS會員憑指定點數更可換領參加於週末及假日特設的「奇妙迪士尼立體聖誕卡」及「大鼻鋼牙閃亮聖誕樹」親子工作坊，製作獨一無二的聖誕飾品，更可寄贈給移居外地的親朋； 此外， 也有一系列獨家迪士尼精品可供換領。

▲ S+ REWARDS會員憑指定點數即可暢玩三大經典嘉年華攤位遊戲「幸運金幣」、「滾滾雪球」及「繽紛圈圈樂」。( 相片來源︰屯門市廣場 )

屯門市廣場「奇妙飄雪聖誕」

日期：11月16日2022年1月2日

時間：10am至10pm

地點：1 樓中央廣場

「冬日嘉年華」遊戲區

日期：11月16日至2022年1月2日

地點：1 樓中央廣場

開放時段︰逢周六、日及12月24日至1月2日 12pm至9pm，其餘日子1pm至7pm