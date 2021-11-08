【打擊毒品】警破獲歷來第二大宗可卡因案　檢市值6億懷疑可卡因

▲ 警方毒品調查科破獲1宗販毒案件，案中所檢獲的懷疑可卡因數量總市值約6億元。

警方毒品調查科破獲1宗販毒案件，案中所檢獲的懷疑可卡因數量總市值約6億元，為警方歷來破獲的第二大宗案件。

案情指，在11月5日，毒品調查科探員根據情報，在天水圍一間物流公司內，搜查2隻由巴西聖保羅抵港，報稱載有256桶急凍果汁的貨櫃。經詳細檢查後，警方在其中一個貨櫃的7桶急凍果汁內，搜出508磚，共重610公斤的可卡因，市值約6.2億港元，是警方在單一案件中檢獲數量第二大可卡因的案件。

隨後，在11月6日，探員採取拘捕行動，在葵涌區一棟工業大廈內，以販運危險藥物，拘捕一名接收這批貨品的本地男子。被捕的28歲中國籍男子姓陳，報稱無業，他被暫控一項販運危險藥物罪，將於今日下午稍後時間，於西九龍裁判法院應訊。

毒品調查科（行動）警司陳江明表示，警方相信，有人因為金錢理由而參與是販運毒品活動，被捕人獲承諾在是次行動中會收入約數萬元，惟現僅獲1,500元。販毒團隊為減低自己被捕的風險，以金錢利誘其他人參加販毒活動，用遙距方式安排被捕人接貨。

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在是次行動中，毒販集團用大量冰桶載運果汁，每個冰桶高80厘米，直徑60厘米，每個冰桶內載有一些已結冰果汁，重180公斤，共計46噸。毒販將毒品用膠紙密封，然後將其藏於7桶果汁之內，再以零下18度的冷凍貨櫃，以船運方式抵港，企圖掩人耳目。由於在運送過程果汁已結冰，即使執法人員作初步檢查亦難發現當中藏有外來物品。加上在256桶急凍果汁內，只有其中7桶藏有毒品。警方除用先進設備，如光譜分析器、X光機以確定桶中是否有外來物外，還需用人手逐步破開冰層確定外來物，陳江明指警方用2日時間「不眠不休」打開冰桶，大大提升警方檢查難度。調查仍在進行中，警方不排除會有進一步拘捕行動。

毒品調查科署理總警司吳頴詩指出，案件有數個疑點。首先，貨物本來是以零下18度的冷凍貨櫃船運到港，但在到港後貨主沒有指示物流公司準備冷藏車或冷凍櫃儲存。其次，運送是次果汁所需成本，遠比貨物本身價值為高，根據業界說法，在運載果汁或同類貨物時，一般是用膠桶而非鐵桶。吳頴詩提醒運輸界從業員，可留意一些可疑情況，例如是否第一次與該位客戶合作、客戶是否剛開設新公司、客戶是否對貨物清關或取貨程序不熟悉等。

吳頴詩表示，警方會繼續與不同持份者合作，包括物流界、迷你倉、酒店業、航運及大廈管理公司，並定期交流最新販毒方法及模式，致力打擊販毒活動。如果業界懷疑有客戶從事不當業務，應提高警覺，慎防被不法之徒利用販運毒品或從事其他不法活動而受牽連。如有發現，應盡公民責任，立即向警方舉報。如有證據顯示有人知情不報，在明知有毒販或其他非法行為而不舉報，便有機會負上刑事責任，包括協助、教唆販毒、或身為任何住處的擁有人或管理人而容許或准許該場所作為非法販運或非法製造，或儲存危險藥物的用途。

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記者：黃穎津