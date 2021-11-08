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【雪說笑 】盧覓雪棟篤笑爆娛圈秘史　主動跟鄒凱光破冰：冇永遠嘅敵人

娛樂 11:42 2021/11/08

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

棟篤笑以「改名」作開場話題。

盧覓雪睽違12年重返商台後舉辦處女棟篤笑《雪說笑da go bin ro》，日前完滿完成兩場演出，盧覓雪相約識飲識食的好友和觀眾「da go bin ro」，輕鬆暢談人生、成長、工作、家庭、娛樂圈大小事，渡過又開心又窩心的一晚。

首次舉行棟篤笑的雪雪昨晚（7日）順利完成一連兩場演出，為以最佳狀態迎接處女作，雪雪於十月早已閉關修煉，多位叱咤903同事，特別是《在晴朗的一天出發》的拍檔們，以及圈中好友都現身力撐，包括：谷德昭、吳君如、林海峰、鄒凱光、阿偉@RubberBand、阮子健、German、設計海報的甘小文與林祥焜等。

雪雪以冠軍佳麗的姿態繞場一周，更與好友吳君如握手互動。

在談及自己由娛樂記者轉戰幕前，在娛樂圈有沒有真朋友，她直言：「娛樂圈係冇永遠嘅敵人！」她更毫不避諱提起曾因工作鬧翻的鄒凱光：「佢醒咗個江門古天樂畀我，乜嘢都抹晒佢喇，就算係仇人都變恩人喇！」

盧覓雪及俞琤合照。

節目尾聲，雪雪再次多謝各個單位，坦言是次演出對自己來說，是其中一個里程碑，亦是讓自己人生無憾的一個作品，她希望透過自己人生的種種閱歷，化成笑料，讓近年心情崩緊的香港人能夠在這兩晚鬆一鬆，繼續「在晴朗的一天出發」！

最新影片推介：Dee哥+娟姐訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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