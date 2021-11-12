【若善健談】問誰領風騷

《問誰領風騷》是膾炙人口的電視劇主題曲，由羅文及甄妮主唱。歌曲節奏由慢至快，氣勢磅礡，兩位殿堂級歌手展現巔峰實力，令人血脈沸騰，澎湃的氣量剛中有柔，柔中帶剛，堪稱完美組合。

在日常生活當中，各有不同的組合，各有各的責任，藥劑師與患者的組合也不例外。隨著醫藥行業的發展和人們健康需求的提高，藥劑師的職責也因應人口老化、非傳染性疾病年輕化而產生改變，不單止已經從讓患者「有藥可用」轉向讓人們「學會知藥用藥」，同時，服務也不再侷限於醫院之內，而是透過不同模式服務社區，包括聯同外展社工檢視長者的藥物，了解儲藥有否過期、空肚還是飽肚服藥等，保障市民正確用藥的觀念與安全。

至於患者方面，仍然對藥劑師有不少疑問，包括以為藥劑師只是處理及核對醫生所處方的藥單，另外，患者往往沒有充分理解及遵從藥物標籤的內容、沒有正確儲存藥物的方式、胡亂在網上購買藥物，忽視原廠正藥的保証，甚至為了節省金錢而購買水貨藥物，欠缺對藥物的正確知識及態度，後果可以不堪設想。

《問誰領風騷》一曲奪獎無數，兩位歌手接受司儀訪問時笑說，他們各自有『巨肺』及『鐵肺』的稱號，加上他們曾有多次合作的經驗，當看上樂譜時，會因應監製的要求而作出變化，歌曲成功的主因是兩人建立的默契。藥劑師與患者同樣需要建立默契，及履行各自的使命，每位患者不論性別、語言、種族、信奉的宗教、身體狀況、以及其社會及經濟狀況，均應獲得藥劑師提供優質個人化的服務。患者除需履行病人在醫院一般的約章外，還需與時並進，不時留意及更新健康資訊，尤其最近假藥充斥市場，宜多諮詢藥劑師意見，並只光顧信譽良好的藥房，方能合演一場「 Good Show！」

隨著時代的改變，藥劑師與患者的職責及責任將不斷改變，就像古人用風騷比喻高文采，形容人的才華不同凡響。任何時代也好，健康一直是人生最珍貴的財富，擁有它將締造更多選擇的機會，讓我們更得心應手，為將來的回憶創造「我的快樂時代」。

秋葵

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