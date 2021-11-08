【企圖謀殺】父母疑因債務問題攜兩子燒炭　被控企圖謀殺罪今於法院提堂

▲ 案件今（8日）於西九龍裁判法院提堂。（經濟日報資料圖片）

長沙灣凱樂苑一個單位早前險些發生倫常慘案，一對父母疑因債務問題，企圖與兩名分別2歲和6歲的兒子自殺，兩名男童最後清醒送院。警方翌日（6日）拘捕該對父母，暫控他們一項企圖謀殺罪，案件今（8日）於西九龍裁判法院提堂。

警方於11月6日下午接報，指一名38歲男子及其33歲妻子懷疑於5日在荔盈街一單位內燒炭，他們分別六歲及兩歲的兒子當時在單位內。經初步調查後，警方當日拘捕該對夫婦。

現場消息指，該對父母疑因債務問題，企圖與兩名兒子自殺。

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責任編輯：黃悅晴