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【企圖謀殺】父母疑因債務問題攜兩子燒炭　被控企圖謀殺罪今於法院提堂

社會 12:10 2021/11/08

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案件今（8日）於西九龍裁判法院提堂。（經濟日報資料圖片）

長沙灣凱樂苑一個單位早前險些發生倫常慘案，一對父母疑因債務問題，企圖與兩名分別2歲和6歲的兒子自殺，兩名男童最後清醒送院。警方翌日（6日）拘捕該對父母，暫控他們一項企圖謀殺罪，案件今（8日）於西九龍裁判法院提堂。

警方於11月6日下午接報，指一名38歲男子及其33歲妻子懷疑於5日在荔盈街一單位內燒炭，他們分別六歲及兩歲的兒子當時在單位內。經初步調查後，警方當日拘捕該對夫婦。

現場消息指，該對父母疑因債務問題，企圖與兩名兒子自殺。

求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

健康台影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

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