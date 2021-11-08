【環保玩具】女兒5歲生日欲買玩具屋　巧手媽媽僅花$200自製夢幻之家

▲ 英國一名巧手媽媽親自製作玩具屋給女兒。

每個女孩子小時候都希望擁有玩具屋，不過它們的價格並不便宜。英國有位巧手媽媽透過廢物重用，一共只花了20英鎊（約港幣$210），成功將一個舊櫃改裝成一間三層的夢幻之家。這不但為她省下不少錢，環保之舉更獲大讚。

▲ 玩具屋十分精緻。（Latest Deals圖片）

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據英國格價網站「Latest Deals」報道，來自布里斯托（Bristol）的31歲兩孩媽媽Faith Sheppard，日前打算購買一間玩具屋作為女兒5歲的生日禮物。然而玩具屋售價並不便宜，Faith指網上大部分均需要至少250英鎊（約港幣$2,600）。

親手製作玩具屋

由於在網上找不到合心水的禮物，Faith於是決定親手製作一間更大、更耐用的玩具屋。觀看了有關微型屋製作的影片後，她在社交平台的賣物專頁，免費獲贈一個二手、雙門松木儲物櫃，作為玩具屋的框架。

▲ Faith獲贈一個二手儲物櫃。（Latest Deals圖片）

Faith之後構思玩具屋的內部設計和布置，再與丈夫利用家中已有的物品例如木材、油漆等，另外花費4英鎊（約港幣$42）購入一對復古風門柄，將舊櫃翻新成白色「新櫃」。隨後她到五金店和地毯店，免費獲取一些牆紙樣版和地毯布碎。

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廢物重用製作配件

為了減低成本，Faith善用家中的回收物製作玩具屋的內部配件，例如用外賣壽司盒製作淋浴間、浴屏則是透明膠蓋，

我從朋友那裡獲得一些，對方不要的芭比娃娃屋配件和家具，而其餘的裝飾都是由我利用家中有的東西親手製作。

▲ 屋內大部分配件利用廢物製作。（Latest Deals圖片）

Faith更花盡心思，在玩具屋內加入家庭照，十分窩心。最後她每晚花大約4小時，總共兩至三星期的時間，僅花了20英鎊（約港幣$210），完成這間夢幻之家。

我非常滿意這間玩具屋，它比我預期中還要好，我很期待與女兒一起玩。其實透過利用回收物和重用我們本身有的材料DIY，這不但能為我們省錢，而且不會製造垃圾。當女兒不再玩它時，我們又可以將它改回儲物櫃！

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責任編輯：王明芳