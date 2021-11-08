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【生仔搵命博】歌手媽媽患妊娠毒血生仔後昏迷　搶救11日亡遺下初生兒與歲半女

育兒經 12:33 2021/11/08

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新加坡一名女歌手誕下早產兒子，昏迷11日後離世。

有說「生仔搵命博」，媽媽為了生兒育女甚至不幸賠上性命。新加坡一名女歌手上月產下第二胎後，因妊娠毒血症引發「子癇」，昏迷11日後離世，遺下丈夫、1歲半女兒與剛出生的兒子，原本一家四口的幸福家庭破滅。

綜合外媒報道，27歲的新加坡歌手Nadya Dean與音樂人丈夫在音樂路上相知相遇，彼此扶持，二人婚後育有一名1歲半的女兒。Nadya不時在社交媒體分享音樂表演活動，以及與丈夫及可愛女兒的生活日常。她早前懷上第二胎兒子，湊成「好」字，並在10月15日早產誕下兒子Muhammad Haqq。

誕早產嬰後昏迷11日亡

可是Nadya產後身體不適，於10月20日失去知覺，被送往新加坡樟宜綜合醫院。經過11天搶救後，Nadya在10月31日死亡，終年27歲。她的父親Dean Cassim透露女兒的死因，她在孕期中被診斷出有高血壓症狀，由於妊娠毒血症引發癲癇症狀，最終不幸離世。父親難過稱，「女兒的離開讓我非常難過，因為她是我最親近的孩子。」

Nadya Dean在新加坡略有知名度，參加過不少歌唱比賽，除了唱歌外，也是一名創作人。有歌迷對於她的離世感到非常惋惜，並慰問她的家人，尤其她的丈夫，希望他能振作起來走出喪妻之痛，堅強將一對子女養育成人。

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最新影片：爸媽代子女答問題影響表達能力  辯論尖子拆解入學面試失分位

患妊娠毒血症7大高危因素

衞生署家庭服務網頁資料顯示，妊娠毒血症是一種不常見但嚴重的妊娠併發症，病發於懷孕中、後期或剛生產後。如孕婦有以下高危因素，她們患上妊娠毒血症的機會較高︰

  • 本身有糖尿病、血壓高或紅斑狼瘡的病歷
  • 過往懷孕期間曾患有妊娠毒血症
  • 近親有妊娠毒血症的懷孕病史
  • 高齡
  • 是次懷孕與上一胎相隔十年
  • 懷有雙胞胎或多胎
  • 肥胖

除嚴重水腫外，孕婦血壓會上升和出現蛋白尿的情況，其他病徵包括嚴重頭痛、視力模糊或出現閃光、上腹疼痛、嘔吐等。妊娠併發症可引發子癇（痙攣）、或導致肝、腎、肺衰竭、凝血問題，對孕婦及胎兒的健康和性命構成威脅。

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責任編輯：王明芳

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