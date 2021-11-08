【食不安心】美孚2個燒烤場涉無牌經營20年　食物存放不當+缺消防設備食客0保障

▲ 美孚2個燒烤場涉無牌經營20年。

踏入秋冬，又是燒烤旺季。《東張西望》日前報道，美孚九華徑2個燒烤場涉嫌無牌經營逾20年，其光線、噪音、煙味問題一直對附近居民造成嚴重滋擾。而2個燒烤場的食物存放不當，又缺乏消防設備，相信對食客而言都有安全隱憂。

《東張西望》到美孚採訪街坊，有街坊直言燒烤場的氣味難聞，造成不適。如是假期，到了凌晨時份還是十分嘈吵，即使住37樓仍聞到飄散的燒烤煙味。主持人實地考察燒烤場對面其中一座大廈的高層走廊，發現未到燒烤時間已經聞到微微燒烤味。可想而知，很多人一起燒烤的情況下，味道會多濃烈。

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有住客表示：

天氣熱就關窗開冷氣，可以隔絕味道和噪音。天氣冷就要開風扇，很冷都要開風扇， 想把氣味吹出去。

有當區社區幹事曾嘗試處理燒烤場問題，但遭到一大群人恐嚇：「你砸我飯碗！」

其實2個燒烤場已被食環署檢控很多次，最近一次是今年5月，停業了一段時間後於8月27日恢復營業。

藏食安、消防隱憂

節目組工作人員到場光顧發現，燒烤場設備齊備，亦有各種類型食物。雖然有雪櫃存放，但部份雪櫃放不下的肉類，被隨意放在桌上，沒有冷藏，容易滋生細菌。萬一進食後肚痛，出了問題亦不知誰可負責。

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據現時香港法例，此類燒烤場通常要申請3種牌照：

一：食肆牌照

二：如果場內有提供醃製食物，就需要食物製造廠牌照

三：如果場內有提供新鮮或冷凍肉類，還需要申請新鮮糧食店牌照

不過據《東張西望》調查，該處燒烤場連1個牌照都沒有。最高刑罰可罰款五萬元，以及監禁六個月。另外，燒烤場亦涉嫌無牌賣酒，最高刑罰是罰款一百萬，及監禁兩年。

除了食物有安全風險，消防上亦有隱憂。場內有過千人在明火煮食，各種易燃物品隨處放，並缺乏消防喉轆、滅火筒及花灑系統等消防設備，也沒有明確逃生路線指示，主要出入口只有1個，其餘地方全用鐵絲網包圍，非常危險。

《東張西望》去信消防處獲回覆，今年11月2日曾派人巡查，巡查期間並無發現違反《消防條例》或《危險品條例》的情況。不過消烤場仍未獲得消防處簽發的消防證書。

此外，由於燒烤場沒有提供停車場，食客會在場外違例泊車，但由於道路是前往瑪嘉烈醫院的必經之路，救護車行駛將會受阻，影響生命安危。

責任編輯：羅嘉欣