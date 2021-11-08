【星空下的仁醫】入行14年憑演病童父受注目　印籍演員Bitto被港女打動情訂終生

▲ 印度演員Bitto於7年前娶港女Donna為老婆。

無綫正播映台慶劇《星空下的仁醫》，近日劇情焦點為兩病童進行肺部移植，當中印度男童Mike父親Mr. Khan為救另一病童，願意捐出部分肺葉，打動人心，而飾演Mr. Khan的印度演員Bitto被讚好戲，原來他於影視圈任職特約演員達14年，演戲經驗豐富。

另外Bitto於7年前娶香港女生Donna為太太，二人由相戀到結婚這條路走得不易，當年Bitto被女方一個舉動打動，而情定終生。

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▲ Bitto於《星空下的仁醫》演Mike的父親。

香港土生土長

在港土生土長的Singh Hartihan（Bitto）從小在九龍城成長，現年41歲的Bitto於2007年入行當演員，他演出過30多套電影，當中於《志明與春嬌》演薄餅速遞員大講粗口，惹人注目。另外也有參與《機動部隊－夥伴》、《火龍》等電影。

▲ Bitto的演出獲讚賞。

2010他於港台劇集《有房出租》戲份較重，開始為人所留意，之後更加入TVB當特約演員，曾演《Only You只有您》、《真相》和《護花危情》等劇集，當中於《真相》裡有一幕欲強姦陳茵薇的戲份。Bitto一直視劉青雲為偶像。更希望將來能製作一部關於關於少數族裔的電影，讓更多港人了解這族群。

▲ Bitto於2010演出《有房出租》。

曾指TVB待遇差

2013年，Bitto曾控訴TVB待遇差，更希望可以解約，事緣當年他以特約演員跟TVB簽約，及後發現待遇卻比其他特約演員差，工作3日才當作一個︱騷」，薪水十分低微。

▲ Bitto亦參與不少電視劇演出。

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雖然他曾要求加薪，可惜只獲50元的薪酬調整，其後他要求終止合約卻被拒。Bitto承認起初簽約時十分草率，未有看清中文合約條文，亦沒有訂明年期。

之後Bitto主力參與電影拍攝，另外熱衷運動的他是一名兼職籃球教練，靠這兩項工作來賺取收入，近年Bitto即參演過電影《一秒拳王》和《手捲菸》的演出。

▲ Bitto為籃球犬教練。

歷兩段婚姻

另外Bitto經歷過兩段婚姻，2009年他跟第一任妻子接受《星期日檔案》訪問，他們透露於中環蘭桂坊消遺時認識 ，交往數月後即閃婚，二人更出版書籍《我老公係印度人》，分享夫婦間的文化差異與經歷，不過短暫婚姻只維持半年。

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之後Bitto結識了任職會計文員的香港女生Donna，於2012年更齊齊亮相TVB節目《登登登對》，當中提及二人於男方的生日會上認識，及至2014年結婚，婚後育有一對子女。

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而這段異地戀能夠開花結果也不是一件易事，二人曾一起接受媒體訪問，Bitto表示曾介意其他人的目光，當二人外出拍拖時，他見到途人掩住嘴巴甚或坐開一點，令他感到不是味兒。Donna起初也以為Bitto敏感，之後慢慢以男友角度去看，澌澌亦明白對方的感受。

Bitto亦坦言曾覺得港女拜金和粗魯，不過他最終卻娶港女做老婆，只因Donna做了一件事令他很感動。原來當年Bitto的媽媽確診癌症，而且行動不便，Donna卻不介意抽空照顧對方。

Bitto曾於媒體訪問裡提及Donna願意放下尊嚴以及所有顧慮，去照顧他的媽媽。他在訪談裡說：「那時候我覺得，沒可能有一個女生會這樣犧牲幫人，但是她願意，所以她是值得讓我全部都給予的一個人。」