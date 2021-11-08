  • 21°C
香港時間 : 20211108日 (週一) 14:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】海港城再推優惠券換領活動　每消費$2000送$200現金券

休閒消費 12:47 2021/11/08

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

消費每HK$6,000可額外獲贈「HK$500 購物優惠券」2張，最多賺取HK$14,000優惠券。

海港城由即日起至2022年1月9日期間，再度加推全新一期「Rewarding Every Day」優惠券換領活動，每消費$2,000即可獲$200優惠券，逢星期二仲有雙倍優惠券獎賞，最多賺$14,000優惠券！

海港城最新一期優惠活動開始 狂派$14,000優惠券！

只要免費登記成為HARBOUR CITYZEN會員，顧客於同日電子消費每HK$2,000即可獲「HK$100 購物優惠券」1張及「HK$50/HK$100」美食優惠券1張；而消費每HK$6,000 更可額外獲贈「HK$500 購物優惠券」1張！

顧客逢星期二更可獲雙倍優惠券獎賞，即於同日電子消費每HK$2,000即可獲「HK$100 購物優惠券」2張及「HK$50/HK$100」美食優惠券2張；而消費每HK$6,000可額外獲贈「HK$500 購物優惠券」2張，最多賺取HK$14,000優惠券。

優惠券適用於超過350間參與商戶，憑購物優惠券可於參與零售商戶以低至67折購買各款最新最潮商品，憑美食優惠券於指定參與食肆則可當作HK$50或HK$100使用，以低至半價享用各國美食。

記者：曾嘉善

相關文章

【2021聖誕節】荷里活廣場Kakao Friends聖誕夢幻樂園　首設互動遊戲天地大玩Ryan海盜船+Apeach彈床【多圖】
12:57 2021/11/05
【2021聖誕節】荷里活廣場Kakao Friends聖誕夢幻樂園　首設互動遊戲天地大玩Ryan海盜船+Apeach彈床【多圖】
【雙11】FILA網店一連7日推優惠　$111限量搶購區+精選服飾4件額外5折
15:44 2021/11/05
【雙11】FILA網店一連7日推優惠　$111限量搶購區+精選服飾4件額外5折
荃灣廣場聖誕「怪誕森林奇遇記」6大打卡位　「筍得祭」每人可換高達1700元商場贈券
17:52 2021/11/05
荃灣廣場聖誕「怪誕森林奇遇記」6大打卡位　「筍得祭」每人可換高達1700元商場贈券

你可能感興趣

【2021聖誕節】荷里活廣場Kakao Friends聖誕夢幻樂園　首設互動遊戲天地大玩Ryan海盜船+Apeach彈床【多圖】
12:57 2021/11/05
【2021聖誕節】荷里活廣場Kakao Friends聖誕夢幻樂園　首設互動遊戲天地大玩Ryan海盜船+Apeach彈床【多圖】
【雙11】FILA網店一連7日推優惠　$111限量搶購區+精選服飾4件額外5折
15:44 2021/11/05
【雙11】FILA網店一連7日推優惠　$111限量搶購區+精選服飾4件額外5折
荃灣廣場聖誕「怪誕森林奇遇記」6大打卡位　「筍得祭」每人可換高達1700元商場贈券
17:52 2021/11/05
荃灣廣場聖誕「怪誕森林奇遇記」6大打卡位　「筍得祭」每人可換高達1700元商場贈券
著數優惠 海港城 付款優惠 飲食優惠 商品 美食 商場 零售

最高瀏覽

【最寒酸婚宴】親戚搞婚宴去屯門大快活午餐　賓客付500元人情自己霸枱叫飯食
17:16 2021/11/05
【最寒酸婚宴】親戚搞婚宴去屯門大快活午餐　賓客付500元人情自己霸枱叫飯食
【悲慘身世】年輕媽媽育8個孩子來自4個爸　自揭7歲起遭性侵屢被「恩客」拋棄
19:08 2021/11/04
【悲慘身世】年輕媽媽育8個孩子來自4個爸　自揭7歲起遭性侵屢被「恩客」拋棄
【野人生活】肌肉男日食1磅生牛肝動物睪丸 　20年堅持食生肉：回歸簡樸生活
17:40 2021/11/07
【野人生活】肌肉男日食1磅生牛肝動物睪丸 　20年堅持食生肉：回歸簡樸生活