【著數優惠】海港城再推優惠券換領活動　每消費$2000送$200現金券

▲ 消費每HK$6,000可額外獲贈「HK$500 購物優惠券」2張，最多賺取HK$14,000優惠券。

海港城由即日起至2022年1月9日期間，再度加推全新一期「Rewarding Every Day」優惠券換領活動，每消費$2,000即可獲$200優惠券，逢星期二仲有雙倍優惠券獎賞，最多賺$14,000優惠券！

▲ 海港城最新一期優惠活動開始 狂派$14,000優惠券！

只要免費登記成為HARBOUR CITYZEN會員，顧客於同日電子消費每HK$2,000即可獲「HK$100 購物優惠券」1張及「HK$50/HK$100」美食優惠券1張；而消費每HK$6,000 更可額外獲贈「HK$500 購物優惠券」1張！

顧客逢星期二更可獲雙倍優惠券獎賞，即於同日電子消費每HK$2,000即可獲「HK$100 購物優惠券」2張及「HK$50/HK$100」美食優惠券2張；而消費每HK$6,000可額外獲贈「HK$500 購物優惠券」2張，最多賺取HK$14,000優惠券。

優惠券適用於超過350間參與商戶，憑購物優惠券可於參與零售商戶以低至67折購買各款最新最潮商品，憑美食優惠券於指定參與食肆則可當作HK$50或HK$100使用，以低至半價享用各國美食。



記者：曾嘉善