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【性騷擾】女士投訴工作時被前男同事多次性騷擾　平機會就個案提供法律協助

社會 12:29 2021/11/08

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平機會就有關性騷擾個案提供法律協助。（資料圖片）

一名女士早前表示自己被前男同事在工作時多次性騷擾她，包括對她作出不受歡迎的身體接觸，例如用手撫摸她的背部；以及在工作場所舉行的活動中，當她的衣服被雨淋濕時，前男同事盯着她的胸部，給予她不受歡迎並涉及性的注視。平等機會委員會日前根據《性別歧視條例》（香港法例第480章）代表女士（申索人），向區域法院提出法律訴訟。

法庭已頒發匿名命令，禁止任何報道或披露本案件申索人的姓名及身份。申索人的名字在申索通知書以英文字母「C」代替。

根據《性別歧視條例》，當騷擾者對受害人作出任何不受歡迎並涉及性的行徑，而一名合理的人在顧及所有情況後，應會預期該受害人會感到受冒犯、侮辱或威嚇，即屬性騷擾。此外，性騷擾亦指騷擾者自行或聯同其他人作出涉及性的行徑，而該行徑對受害人造成一個在性方面有敵意或具威嚇性的環境。《性別歧視條例》涵蓋僱傭範疇內所發生的性騷擾行為。

平機會注意到工作間的性騷擾個案持續高企。在2017至2020年期間，平機會收到519宗性騷擾的投訴，佔平機會同期根據《性別歧視條例》所收到的投訴約45%。

平機會希望藉此法律訴訟提高公眾意識，讓市民明白任何人在工作間對同事作出不受歡迎的身體接觸及/或不受歡迎並涉及性的注視，都有可能構成性騷擾。消除性騷擾一直是平機會的其中一項重點工作。

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責任編輯：郭詩詩

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