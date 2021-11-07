【KKBOX風雲榜】許靖韻獲年度風雲歌手　Angela感觸：要多謝林奕匡

▲ 請靖韻跟Dear Jane一同演出。

「第三屆KKBOX香港風雲榜：Still A Live」日前於西九文化區藝術公園舉行，迎來首組年度風雲歌手，當中許靖韻（Angela）更是首次獲得「KKBOX年度風雲歌手 」。首次獲獎，Angela表示十分開心，笑説：「突然間發現好耐無喺台到講嘢，有啲緊張。」

昨晚Angela及JUDE 為整個show打開序幕，甫出場便與JUDE 唱出《零分》及《別為我好》，隨後又與Dear Jane合唱《2084》。去到獨唱部份時，Angela跟一口氣連續唱出 《When I was your man》、《情歌之後》、《被討厭的勇氣》 及新歌《I’m sorry》。

Angela表示在演繹《被討厭的勇氣》時，腦袋突然勾起感動回憶，「好像返回2018年『小背心音樂會』，因為見到全部人都舉起手機燈，當時2018年唱《被討厭的勇氣》都有一個好靚畫面，我好感動，諗返這幾年大家一路陪我由『小背心』去到知道我是許靖韻，然後有自己的原創歌，好多好多回憶及經歷。」

她又謂特別感謝林奕匡，「本身我今晚都有邀請他，但他剛好有工作，我好多謝他，因為這一首歌《別為我好》是他寫給我，亦令好多人聽我的歌，所以才成就今晚可以台上面唱歌。」

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