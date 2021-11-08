【恐怖意外】德州音樂節Travis Scott登場釀人踩人慘劇　至少8死300人傷現場畫面曝光

▲ 德州音樂節釀人踩人慘劇，至少8死300人傷現場畫面曝光。

美國德州休斯頓一個大型音樂節上周五（5日）發生人踩人事件，造成最少8人死亡，超過300人受傷，最年輕的傷者只有10歲。有醫護人員聲稱有保安被人在頸部注射藥物後失去知覺，警方會繼續翻閱事發時影片、調查意外原因。

綜合外媒報道，在德州休斯頓NRG公園舉辦的戶外音樂節「Astroworld Festival」發生人踩人事故。休斯頓消防隊長指，當日約有5萬名觀眾參加音樂節，事發於晚上9時許，饒舌歌手Travis Scott登場時，台下觀眾開始湧向舞台，有人摔倒並失去知覺，引發恐慌。

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大部份傷者在音樂節設立的臨時醫院接受治療，有17人被送院救治，其中11人心臟一度停頓。警方接獲醫護人員報告稱，發現有保安人員被人在頸部注射藥物後失去知覺，據悉該名保安嘗試捉住一名觀眾但不果，其後感到頸部刺痛。

事件造成最少8人死亡，死者年齡介乎14至27歲，超過300人受傷，仍有13人留醫。當局表示，會就人踩人悲劇進行深入調查，不排及兇殺案及毒品等原因，同時會翻閱影片，調查民眾擁擠及阻止他們逃離現場的原因。

據網上影片顯示，現場情況混亂，有醫護為傷者急救，亦有多架救護車到場將傷者送到醫院。有報道指，意外發生時，Travis Scott曾多次暫停表演，更呼叫保安人員為台下觀眾求救。但亦有網民表示，事發後，Travis Scott仍繼續演唱，無視台下情況，批評他枉顧人命。

周六，Travis Scott在Twitter上載影片並發文，指意外發生時自己在舞台上，「無法想像情況有多嚴重」，又形容意外讓他「徹底心碎」。

「Astroworld Festival」由Travis Scott創辦，以記念他兒時喜歡的同名遊樂場。去年，音樂節因新冠肺炎疫情取消，今年確定舉行後反應熱烈，10萬張門票在半小時內銷售一空。音樂節原定上周五起，一連兩天在休斯敦舉行，大會已取消第二天活動。

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責任編輯：羅嘉欣