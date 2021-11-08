【著數優惠】7CAFÉ ｘGullu Gullu 咖啡精靈　一連14日免費送出7CAFÉ

▲ 7CAFÉ ｘGullu Gullu 咖啡精靈，首個VR體驗演奏會，一連 14日睇演奏會答問題，免費送7,000杯7CAFÉ。（圖片由7-Eleven提供）

咖啡是大家提神方法之一，在香港，有近500間7-Eleven分店會提供的7CAFÉ，於11月10日早上9時起至11月23日，7CAFÉ及Gullu Gullu族會為大家打打氣發揮能量，一眾咖啡精靈會演奏出不同樂器，帶來一場VR體驗。

VR演奏會中有指揮演奏的咖啡精靈Gullu、可愛活潑的咖啡精靈Bullu以及非常調皮的咖啡精靈寵物Wullu一同演奏，短曲更有它們的萌爆聲音演出。想一同感受VR演奏會，大家可以由 11 月 10 日起到7CAFÉ品嚐咖啡同時掃一掃杯上的二維碼，即可啟全景模式進入Gullu Gullu的 VR 世界，輕輕移動手機即可以360度觀賞演奏會。

▲ 7CAFÉ ｘGullu Gullu 咖啡精靈有首個VR體驗演奏會。（圖片由7-Eleven提供）

一連14日 免費送出7,000杯7CAFÉ

聽演奏會之餘更可以贏免費7CAFÉ，由 11 月 10 日早上 9 時起至 11 月 23 日，一連 14 日7-Eleven分店會送出共7,000杯7CAFÉ即磨咖啡。大家只要於推廣活動期間每天早上９時正，掃瞄7CAFÉ杯上二維碼進入「7CAFÉ ｘ Gullu Gullu VR演奏會 」網站，根據指示並回答一條簡單選擇題，然後輸入有效之香港/澳門手提電話號碼，即可參加是次推廣活動。

每日首 500 位(香港及澳門合計)答中問題並成功遞交個人資料之參加者，即可免費獲得「7CAFÉ即磨咖啡免費電子換領券」^一張，額滿即止。

記者:蕭雅文