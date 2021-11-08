【教主家庭】Anson Lo自貼可愛童年嘟嘴照　教主感激媽媽栽培遺憾鋼琴6級停學

▲ 「教主」Anson Lo分享一張與家人合影的童年照，原來教主小時候已經喜歡嘟嘴。

有「教主」之稱的MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）平日愛嘟嘴咬唇影相，原來這是從小培養。教主昨晚（8日）分享一張與家人合影的童年照，笑言「原來小時候已經這樣⋯⋯嘟嘴，獻醜了！」小教主嘟嘴影相非常可愛，獲「神徒」留言大讚是「可愛教主」、「由細可愛到大」。

現年26歲的Anson Lo被封「教主」，獲得大批「神徒」追捧。不過，原來他小時候都如其他小朋友一樣面對學業壓力，他早前曾在IG與神徒（Anson Lo粉絲暱稱）玩「你問我答」時，被問到為何鋼琴學到6級就停止，他解釋因小學時學得太多東西感到壓力大。

除了學鋼琴，同時學毛筆書法、畫畫、游水、排球，所以跟教母說我兼顧不了，現在長大了，真的要感謝教母（Anson Lo母親暱稱）。

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媽媽對書寫字體要求高

他慶幸有學過鋼琴，對他在音樂路上大有幫助。又有不少神徒發現，教主的字體非常端正，他解釋源於教母寫字靚，變相也對他書寫的字體要求好高，小學時他更曾參加過不下一次的毛筆書法比賽，但現在疏於書寫，字已變醜了。

目前為止見過寫字最美的是教母，而且她的簽名是由右至左簽的，好神奇！

▲ MIRROR出道三周年舉行Birthday party，會場內展出12子的學生照，其中教主齊蔭頭非常青澀。（梁樂欣攝）

與家人坦白從寬 母直指問題

教主曾形容教母是「全能型」媽媽，性格堅強、獨立、理智，既將家頭細務打理得頭頭是道，更是廚藝了得，現也成為他的「神隊友」，為他提供了很多工作上的意見，而又非常坦白指出其問題。教主曾在TOPick訪問時表示，自己對家人是最坦白，測驗不合格都會如實告之。

每次唱完Live之後她都會跟我說『你今日唱得好差』，甚至直接指出秒數，哪一秒令她最難頂，她是很仔細的，而我很喜歡這種坦白的溝通方式。以前上學測驗不合格不會隱瞞，雖然告訴他們的結果可能會被打被鬧，但對家人坦白，他們也會給我很直接的評語。

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Anson Lo的讀書成績向來頗為優秀，小學就讀於天主教石鐘山紀念小學、中學就讀Band 1的保良局羅傑承（一九八三）中學，是青衣唯一一間英文中學。教主的DSE成績也考獲最佳5科23分，在中文更奪得5*、英文5，而其餘科目為4，升讀香港城市大學工商管理學的商業分析課程。

教主不時在IG分享家人的相片感謝父母，早前教主推出新歌《Megahit》，其歌迷會在街頭鋪天蓋地賣廣告，成為多個打卡熱點，教主也親身到應援車和巴士站燈箱廣告打卡支持。

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由於打卡點眾多，工作繁忙的教主未能一一支持，他的父母即特地找一天為他逐一完成，「記得當天你們每完成一站，便立刻send相給我看，告訴我知你們好開心。」教主非常感激教父教母的支持，並承諾會好好努力工作儲錢養家，珍惜眼前所有東西。

由2018年岀道至今天，短短兩年多的時間，無數次錯過了很多餐住家飯，無數個通宵達旦至回家，無數次令你們憂心，但你們沒有一刻放棄過支持我，記得很多次工作壓力很大，深宵回到家的時候，你們聽到我開門的聲音便會立刻起床，主動慰問我「今日工作開心嗎？」，你們關心我的工作表現，但我知道你們更緊張我快樂與否。

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責任編輯︰林綺玲