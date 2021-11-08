【BB撞頭】BB不慎碌落床致頭部腫脹　港媽「網上問症」惹熱議

▲ 港媽指BB不慎從床上掉下來致頭部腫起。

初生嬰兒要好好照顧，近日網上流傳一名港媽在育兒群組發文，指BB不慎從床上掉下來，撞到頭部。她在群組內詢問其他家長的意見，引起網民熱議。

港媽網上問症惹熱議

從她上載的3張照片可見，BB頭部後方腫起，側面照尤其明顯。港媽稱BB不慎從床上掉下來，問其他家長有沒有經歷過類似情況，「有咩可以做到？」。

帖文傳開之後，引來網民熱議，有網民指港媽應第一時間帶小朋友看醫生，而不是在網上問症，「腫晒都唔識去睇急症，只係上網問，真係冇眼睇」、「腫到咁冇可能唔即時睇醫生」、「希望小朋友冇跌傷腦仔」、「生仔真係要考牌」、「頭型都唔同咗，梗係即刻去睇醫生啦！」。

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兒科醫生：最怕顱內出血

BB撞到頭後果可大可小，TOPick就此訪問兒科醫生劉成志，他指BB撞到頭是常見的事，顱外損傷有機會令頭部出現「腫起如雞蛋」的情況，但家長不用太擔心；反而顱內出血就有問題，顱內壓力高會引起抽筋及昏迷，對腦細胞造成傷害。他指家長應帶BB看醫生，交由醫生作臨床檢查，判斷是否有顱內出血的問題。

劉醫生亦提到，BB撞到頭之後，若出現嘔吐、抽筋、流鼻血、耳朵流水等，甚至陷入昏迷，代表BB有機會顱內出血，家長應立即帶BB求醫。他提醒BB從床上掉下來有機會不只傷及頭部，家長應檢查BB的手腳有沒有骨折。

至於網民談及不要搓揉患處、要用冰敷，劉醫生指搓揉及冰敷都沒太大作用，事發後先安撫嬰兒、檢查頭部及手腳再求醫最「穩陣」。他又提醒家長「唔好諗住BB瞓覺唔會郁」，應在床邊設圍欄及加軟墊保護嬰兒。

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記者：胡嘉儀