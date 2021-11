【Bobfather】林盛斌相隔6年再開棟篤笑　「教父」Bob授扭轉逆境心法

▲ 林盛斌以教父造型拍宣傳海報。

林盛斌(Bob)繼2015年後,相隔6年再次舉行篤棟笑,今次棟篤笑以「Bobfather」命名,Bob也直言靈感來經典電影《教父》。

Bob解釋:「《教父》對我影響好深,細個時睇過一次,成年時再睇一次,感受好大,首先套戲好勁,男主角馬龍白蘭度飾演嘅Godfather,事業做得好好,家庭處理得好好,身邊所有朋友搵佢,問題就會解決。如果有日都可以好似Godfather,變成Bobfather的話,就威水了。」

其實Godfather的人生,也與Bob有相似地方,例如Godfather有三子一女有養貓,Bob則有三女一子,最近兩年亦養了6隻貓!加上過去幾年,不論親友或事業夥伴,很多時候都會尋求Bob的協助,與電影中的情節十分雷同,以上種種巧合,都令Bob覺得以「Bobfather」作為今次棟篤笑的名字是最適合不過。

▲ 用道具貓拍照。

而在拍攝宣傳海報及照片時,他更以一身教父的打扮現身,有些畫面更抱著玩具貓入鏡,甚有喜感,而宣傳字句上,亦將《教父》中的經典對白「I am gonna make him an offer he can’t refuse.(我會提出一個他無法拒絕的提議)」改寫成「I am gonna make you a laughter you can’t refuse.(我會令你不能拒絕地發出笑聲)」,實行將整個創作概念貫轍到底。

回顧2015年的棟篤笑《Bob’s Up》,Bob談及的是自己的成長,還有他的高低起跌,但經過6年的轉變,Bob已成為斜棟中年,身兼多職,既是藝人,又是宴會司儀、生意人、爸爸、貓奴⋯⋯在不同的身份中,在不同時段都會有不同的體驗。今次他希望跟觀眾分享當中的苦與樂,更重要是如何苦中作樂。

Bob特別舉了一個例子「龜頭Bob」,他道:「網友幫我改呢個名,但我、太太同小朋友點睇呢個名呢?我又點樣由負面想法,扭到去正面呢?而我得出一個結論:其實上網你Search鷹鼻,會出現劉德華,但Search龜頭,就會出Bob,咁都係一個成就吖!係咪都威先!」

Bob以此為例,指今次棟篤笑會氹大家開心笑,也希望滲入一些自己的想法,正向人生的態度。

他說:「希望喺個show入面俾啲歡樂和笑聲大家,俾大家一個好好嘅抖氣moment,亦希望到時可以有啲金句可以打入你心,可以帶住呢啲金句,邁向2022年。」Bob更相信:「呢120分鐘,包保改變你一生!」

