【Bobfather】林盛斌相隔6年再開棟篤笑　「教父」Bob授扭轉逆境心法

▲ 林盛斌以教父造型拍宣傳海報。

林盛斌（Bob）繼2015年後，相隔6年再次舉行篤棟笑，今次棟篤笑以「Bobfather」命名，Bob也直言靈感來經典電影《教父》。

Bob解釋：「《教父》對我影響好深，細個時睇過一次，成年時再睇一次，感受好大，首先套戲好勁，男主角馬龍白蘭度飾演嘅Godfather，事業做得好好，家庭處理得好好，身邊所有朋友搵佢，問題就會解決。如果有日都可以好似Godfather，變成Bobfather的話，就威水了。」

其實Godfather的人生，也與Bob有相似地方，例如Godfather有三子一女有養貓，Bob則有三女一子，最近兩年亦養了6隻貓！加上過去幾年，不論親友或事業夥伴，很多時候都會尋求Bob的協助，與電影中的情節十分雷同，以上種種巧合，都令Bob覺得以「Bobfather」作為今次棟篤笑的名字是最適合不過。

▲ 用道具貓拍照。

而在拍攝宣傳海報及照片時，他更以一身教父的打扮現身，有些畫面更抱著玩具貓入鏡，甚有喜感，而宣傳字句上，亦將《教父》中的經典對白「I am gonna make him an offer he can’t refuse.（我會提出一個他無法拒絕的提議）」改寫成「I am gonna make you a laughter you can’t refuse.（我會令你不能拒絕地發出笑聲）」，實行將整個創作概念貫轍到底。

回顧2015年的棟篤笑《Bob’s Up》，Bob談及的是自己的成長，還有他的高低起跌，但經過6年的轉變，Bob已成為斜棟中年，身兼多職，既是藝人，又是宴會司儀、生意人、爸爸、貓奴⋯⋯在不同的身份中，在不同時段都會有不同的體驗。今次他希望跟觀眾分享當中的苦與樂，更重要是如何苦中作樂。

Bob特別舉了一個例子「龜頭Bob」，他道：「網友幫我改呢個名，但我、太太同小朋友點睇呢個名呢？我又點樣由負面想法，扭到去正面呢？而我得出一個結論：其實上網你Search鷹鼻，會出現劉德華，但Search龜頭，就會出Bob，咁都係一個成就吖！係咪都威先！」

Bob以此為例，指今次棟篤笑會氹大家開心笑，也希望滲入一些自己的想法，正向人生的態度。

他說：「希望喺個show入面俾啲歡樂和笑聲大家，俾大家一個好好嘅抖氣moment，亦希望到時可以有啲金句可以打入你心，可以帶住呢啲金句，邁向2022年。」Bob更相信：「呢120分鐘，包保改變你一生！」

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