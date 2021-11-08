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【聖誕好去處】TOMICA DISNEY MOTORS 聖誕夢樂園登陸東港城　必去8大打卡位+期間限定店

休閒消費 13:19 2021/11/08

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

「TOMICA DISNEY MOTORS 聖誕夢樂園」 。(圖片由東港城提供)

將軍澳東港城由2021年11月11日至2022年1月2日期間，呈獻「TOMICA DISNEY MOTORS 聖誕夢樂園」，Disney Motors Jewelry Way 系列中的迪士尼公主主題水晶車更首度華麗登場！

爸媽代子女答問題影響表達能力　 辯論尖子拆解入學面試失分位

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    點擊圖片放大
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8大注目打卡位

今個聖誕，TOMICA 以迪士尼人氣公主——白雪公主、長髮公主及睡公主為靈感，打造「心心眼車隊聯盟」，並依照她們個性造型設計出迪士尼公主系列水晶車。分別有: 白雪公主 X 紅蝴蝶水晶座駕、長髮公主 X 夢幻紫水晶馬車、睡公主 X 玫瑰粉水晶馬車、愛麗絲 X 迷霧藍水晶座駕、5米高夢幻光影打卡堡壘、2021年經典米奇皇室轎車、名貴電動古董車及3大系列車仔情景模型。

期間限定店 。(圖片由東港城提供)

期間限定店 

齊集最新TOMICA紀念精品，有超過30款TOMICA會場限定車於限定店發售，包括最新卡通車款、Disney Motors「美女與野獸」及「反斗車王」系列、迪士尼公主首飾車、2021年經典米奇皇室轎車等。

會員獨家禮遇 　

The Point會員更可憑指定積分及以電子消費滿指定金額，即有機會換領限量TOMICA精品。詳情如下：

換領積分 即日電子消費金額 精選禮品推介
4,000分 ＋$500消費額 精選迪士尼公主首飾水晶車TOMICA DISNEY Motors Jewelry Way（其中一選）/TOMICA兒童餐具套裝（包括筷子、叉及匙羹）
6,000分

＋$800消費額/

＋$900消費額

TOMICA小童斜揹袋連水樽格/

TOMICA小童背囊連可拆式安全手帶

阿Dee娟姐嘗盡辣味人生　何啟華擁抱傷心練美娟不向後望

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責任編輯：張懿慧

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