【上訴候判】涉港鐵站襲警罪成男生上訴　法官指片段未顯示撞向警員

▲ 20歲男學生今（8日）向高等法院提出上訴。（資料圖片）

20歲男學生於2019年9月開學日涉在樂富港鐵站以雨傘阻礙列車車門關上，並涉撞向2名警員。涉案男生早前經審訊後被裁定襲警罪成，被判入勞教中心。男生今（8日）向高等法院提出上訴。法官表示從新聞片段未有顯示上訴人撞向警員，質疑被襲警員或因現場混亂而「搞錯」機會大，法官表示需時再查看相關片段，因此押後裁決。

上訴人賈雲龍（現年20歲）早前承認1項公眾妨擾罪，但否認2項襲擊警務人員罪，審訊後被裁定其中1項襲警罪成，就兩罪被判勞教中心。控罪指，被告於2019年9月2日在樂富港鐵站作出非法妨礙港鐵列車服務的滋擾行為；及於同日同地襲擊警員A及B。

上訴人已服刑完畢，今只就襲警罪提出上訴。法官張慧玲指，根據新聞片段顯示，警員當時追截佩戴綠色口罩的黑衣人，黑衣人逃走後，上訴人則持雨傘在後方正退後，被數名警員制服。

法官指原審時警員A曾稱於5至10米距離看見上訴人，對方撞向他後轉身逃走。法官指從片段看不到有關撞擊動作，原審裁判官則指已發生，故片段未有顯示。

法官認為客觀而言，當天發生的並非平靜事件，不涉事的新聞工作者拍攝的片段為最獨立證據。法官指從片段顯示，上訴人並無撞向警員，警員「搞錯機會大」，致定罪或不穩妥。上訴方亦並非指控警員說謊話，只是當時情況混亂。法官表示需時查看相關片段，故押後裁決。

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記者：林育慧