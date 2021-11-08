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【中大學生會解散】學生會原訟庭裁定解散屬違憲無效　拒命令聯席會議重啟學生會職務

社會 13:14 2021/11/08

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學生會原訟庭裁定解散屬違憲無效。（資料圖片）

中大學生會10月初宣布解散，有學生其後向中大學生會司法委員會申請司法覆核，尋求推翻解散決定。中大司委會原訟庭昨日（7日）頒下裁決，裁定解散學生會之宣告違憲並無效，並宣布學生會聯席會議應重啟學生會職務，惟拒絕頒下命令。

裁決書提到，此案需要處理的重點，是學生會代表會的解散宣告是否違憲，如申請人所言，根據《香港中文大學學生會章則》，條文沒有賦予任何學生會架構解散的權力，如果任何學生會組織期望行使以上權力，必先舉辦全民大會討論修改會章，再經全民投票通過作實。

司委會稱，學生會代表會於公告當刻仍行使公共職能，又於聆訊期間承認此公告違憲，因此裁定有關決定缺乏任何章則支持，公告屬於違憲。

對於申請人申請命令學生會聯席會議即時重啟學生會職務，司委會拒絕，並指出在代表會及會長出缺的情況下，要求重啟職務即要求去屆代表會主席召開及主持聯席會議。裁決書指出，批出履行責任令是一個具侵入性的濟助方式，不希望一名基本會員，履行一個本應由持有公職的人所負的責任。

另外，司委會認為，會章的立法用意，是即使幹事會及代表會出缺，學生會仍繼續運行，聯席會議成員擁有與會權利，由去屆代表會主席召開及主持聯席會議，成員則包括中大學生報總編輯、校園電台台長及其指定的委員等。

司委會因此頒下裁決，裁定學生會代表會及學生會聯席會議宣告解散學生會違憲並無效，惟不命令學生會聯席會議即時重啟職務，以宣布形式指學生會聯席會議應該重啟學生會職務。

中大學生會上月發表聲明，宣布解散。（經濟日報資料圖片）

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記者：黃悅晴、馮琪雅

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