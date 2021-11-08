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【育兒心得】侮辱說話或影響兒童心理健康　專家分享家長管教子女貼士

社會 13:47 2021/11/08

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家長要小心，長期惡言相向會構成心理虐待。（香港救助兒童會提供）

「生嚿叉燒好過生你！」、「人哋個仔咁醒，你都係無用㗎喇！」這些父母責備子女的說話，分分鐘造成兒童的心靈創傷，影響他們自我價值的建構，長遠而言更會心理健康狀況。臨床心理學家教路，管教子女有何貼士呢？

家長要管教子女確實不易，改導子女養成良好生活習慣、教做功課，都相當勞心勞力，但家長切記，不能對子女惡言相向。曾任職多個社會服務機構、醫院管理局以及香港中文大學的臨床心理學家劉雪慧表示，父母的說話對孩子來說都是「有份量」的，更會像種子般深深的種在其心中，而言語交流是兒童建構自我價值的部分，如家長的說話涉及侮辱成分，心理上仍在發展的兒童會照單全收，容易認定自己真的「好無用」。

劉雪慧指出，管教有時會牽涉到責罵，但「惡言」卻涉及侮辱，會讓兒童形成極度負面的自我價值。她分享曾接觸過一些患上抑鬱症、焦慮症的個案，當事人都曾提及自年少，家人說過極度侮辱又或極具威嚇的話，令他們經常感到自卑與不安，「連自己都不愛自己」。她呼籲家長或照顧者盡力減少責罵以好言相勸、循循善誘的管教方式更為有效。

至於家長於管教上有何貼示？劉雪慧及香港救助兒童會有以下建議：

  • 鼓勵家長多認識有關兒童的心理成長特質，相信有助提升管教的效能。
  • 如果覺得孩子經常不聽話，可以先檢視自己對孩子的要求和期望是否合情合理，當中包括考慮孩子的年齡、能力，甚至個性特質等，如管教上有疑難應盡早向人求助。
  • 「先處理心情，後處理事情」：家長要提醒自己說話要盡量「溫和、慢慢講」，亦不宜隨便遷怒，可以適當表達自己的情緒，例如「我現在真的好嬲、好辛苦！」然後停一停，運用一些簡單又有效緩和情緒的方法，例如深呼吸幾下。

救助兒童會總幹事司徒恩說，希望家長及照顧者都關注對小朋友的說話，鼓勵大家用正向言語和小朋友溝通，宣揚停止言語虐待，用正面言語跟小朋友溝通，讓他們可以健康成長。

最新影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

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