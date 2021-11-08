【死因研訊】男子打科興後兩天亡死因續訊　專家指死者打針前已有突發性心肌梗塞

▲ 專家證人、心臟科名譽顧問醫生周慕慈（左）今於死因庭作供。（梁錦麟攝）

63歲男子於今年2月接種首劑科興疫苗後兩天去世，死因研訊今（8日）續。專家證人、心臟科名譽顧問醫生今作供稱，死者的突發性心肌梗塞發生在2至3周前，故可以排除接種疫苗是心臟病發的主因。專家指死者死亡與接種疫苗並無直接關係，雖不能排除接種疫苗是原因之一，但認為這極不可能。

死者李宇根（終年63歲）於2月26日注射首劑科興疫苗，同月28日凌晨因急性肺水腫到伊利沙白醫院求診，於早上6時10分離世。解剖報告顯示，死者因急性心肌梗塞致急性肺水腫。

專家證人、心臟科名譽顧問醫生周慕慈今作供稱，死者於2017年已有「三高」及冠心病，並在電腦掃描下，發現心臟有3條血管收縮。周又指，死者於2015年及2021年所照的心電圖有變化，似乎曾發生2次心肌梗塞。

周續指，根據死者死亡當日所照的心電圖顯示，其心肌梗塞酵素未有上升，反映當日應未有突發性心肌梗塞。周估計，死者應在2至3周前已有心肌梗塞，但因突發性心臟衰竭入院。

周稱，死者生前已經有冠心病問題，並有很多冠心病誘因，去世前亦有心口鬱痛，同時未有證據顯示死者接種後有即時反應及不良副作用。

周續指，死者的突發性心肌梗塞發生在2至3周前，故可以排除接種疫苗是心臟病發的主因。周指，死者死亡與接種疫苗並無直接關係，雖不能排除接種疫苗是原因之一，但認為這極不可能。周推斷死者於2月初至2月中會發生1次心肌梗塞，故相信死者於2月3日前已有高風險死亡。

周引述2份研究指，參與者均包括健康、血壓高、心臟及糖尿有問題、肥胖人士，研究結果反映接種者普遍出現頭痛、發燒等輕微反應，未有嚴重過敏及死亡個案。周同意，科興疫苗大致上使用起來都不錯，但研究未必對有長期病患的長者具參考價值。

死因研訊明（9日）續。

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記者：梁錦麟