【朱古力瘤】30歲OL月經前後常放連環屁　檢查後驚現腸道佈滿小黑點患子宮內膜異位

▲ 30歲的OL因月經前後會放連環屁，診斷後發現罹患「子宮內膜異位症」。

放屁是每個人的生理反應，不過有一名女士則表示，自己在月經前後就會連放臭屁，十分困擾，情況一直未有好轉，便向醫生求助。照大腸鏡後發現腸道上佈滿密密麻麻的小黑點，經診斷後發現罹患「子宮內膜異位症」，嚴重甚至要把腸切掉。

婦產科醫師李偉浩在台灣節目《醫師好辣》中分享一件案例，他曾遇到一名30歲的OL，在月經前後會放連環屁的問題，長期坐在辦公室的她深感困擾，又擔心旁邊的同事會聽到「尷尬的聲音」。

▲ 婦產科醫師李偉浩分享，一名30歲的OL，在月經前後會放連環屁的問題。（圖片來源：影片截圖）

起初她以為是消化系統良好，才會一直放屁，怎料放屁的情況越來越頻繁，於是靠吃益生菌解決，卻越吃越差，OL覺得情況不妙，於是找腸胃科醫生求診。

李偉浩指出，腸胃科醫生一開始以為是腸躁症，所以給了順腸的藥物予OL，即使情況有改善，但月經前仍會放連環屁，為了查出病因，院方就安排她做腸鏡檢查，其後發現「腸子密密麻麻的小黑點，看起來十分恐怖。」，最後確認她罹患了腸道的子宮內膜異位症。

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李偉浩進一步解釋，一般子宮內膜應該在子宮裡，但OL 的子宮內膜卻跑出在子宮外，像是我們所熟知的巧克力囊腫，就是子宮內膜跑到卵巢，而異位的位置不一定，有時會散在骨盆底，不巧的是有些會「吃進腸子裡」，每當生理期這些內膜異位點也會跟著出血，一旦出血，腸子就會不自主收縮，讓OL月經到訪時響屁不斷。

腸胃科醫師指如果情況嚴重的話，必須要把該段腸道切除，OL 聽到後緊急向婦產科求診，幸好情況有所改善，之後再到醫院覆診時，腸道的小黑點已萎縮不見，子宮內膜異位症控制良好。醫師李偉浩也提醒大家，有時放連環屁不一定是腸胃問題，也可能是其他疾病造成，提醒民眾千萬不能輕忽。

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香港婦產科專科醫生林兆強表示，朱古力瘤會伴隨月經來潮一直累積，曾遇過有患者的朱古力瘤長到12厘米大並且破裂，血液流至盆腔引起劇痛，要做緊急手術。

他提醒，異位組織除可著床於任何器官並引發痛楚及炎症外，亦可形成黏連，或將器官黏為一體；另外，異位組織也會令排卵受阻或阻隔精子進入輸卵管，令患者難以受孕或不育。

朱古力瘤有多普遍？

林兆強指出，朱古力瘤的發病率，為10名處於生育年齡的婦女便有1位患上，平均延診時間長達8年，估計本港有約30萬女性患者，而他留意到最年輕患者只有廿多歲。

他表示，若病情輕微至中度，可先以荷爾蒙藥物治療，如口服避孕藥或新型口服黃體素等。但如果遲發現，或病情嚴重，則需要切除異位組織，更嚴重可能需切除整個子宮或卵巢，防止病情惡化，術後需以藥物治療，減低復發機會。

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責任編輯：羅嘉欣