【聖誕好去處】荃灣元朗千色匯《聖誕「紙」想遊世界》　 30個地方紙雕聖誕球+巨型北歐雪國打卡位

▲ 《聖誕「紙」想遊世界》3大夢幻「藝」遊打卡秘點率先曝光。(圖片由荃灣千色匯及元朗千色匯提供)

荃灣千色匯及元朗千色匯和著名俄羅斯紙雕藝術家Marina Adamova合作，將於2021年11月12日至2022年1月2日展開其香港首展—《聖誕「紙」想遊世界》，更首次以城市為創作主題打造唯美的3大雪景打卡位！

點擊大圖了解更多：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【荃灣千色匯】3大唯美女神照打卡位

當代著名紙雕藝術家Marina Adamova一系列紙雕聖誕球吊飾為大家打造3大打卡位及互動體感遊戲。她將看似平平無奇的白紙，幻化成充滿北歐雪國情懷的「夢幻星光拱門」，這個18倍高的珍寶紙雕聖誕球，讓大家如置身北方小鎮。

大家不妨和朋友到場一決高下，體驗聖誕老人悉心準備的「Catch Your Wish體感遊戲」。在限時內接到足夠聖誕球，即場拍攝靚相留住浪漫一刻，並製作成商場獨家限量版電子聖誕卡。

Marina希望藉著創意連結世界，以城市為「紙」想遊世界創作主題，將各地熱門旅遊景點收編到她創作的30個紙雕聖誕球之中。30個夢幻聖誕球吊飾散落於雪地不同角落，手掌般大小的聖誕球中可見悉心設計及繪畫裁剪！經典場境包括Marina身處的國家首都莫斯科、巴黎、悉尼、香港、日本等。

【元朗千色匯】巨型紙雕聖誕球

展出18倍高的「珍寶紙雕聖誕球」，展示奇幻的北歐聖誕氛圍，還有金色聖誕樹、專屬鹿車。

H‧COINS 會員尊享

換領日期 2021年12月4至2022年1月2日 換領時間 12nn – 8pm 換領地點 1期地下大門（電訊數碼旁）（荃灣千色匯）/ 換領方法 於商場不同用QR Code二維碼連接遊戲頁面，用手機收集3個AR聖誕球，即有機會獲得期間限定的《聖誕「紙」想遊世界》夢幻口罩套乙個

阿Dee娟姐嘗盡辣味人生 何啟華擁抱傷心練美娟不向後望

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：張懿慧