【抗癌勇士】4歲童患癌症四期復發治癒率僅半成　媽媽：1%機會康復也會試

▲ 4歲男童Sheldon患罕見癌症「神經母細胞瘤」，治癒率只有半成。

年紀小小就患癌，治療過程更不好受。無綫節目《東張西望》日前報道了一名4歲男童Sheldon患罕見癌症「神經母細胞瘤」的經歷，引發迴響。他去年確診患癌，治癒率只有半成。歷一年治療，以為穩定下來，不料今年8月復發並擴散身體多處，需做開腦手術，亦讓Sheldon媽媽再度陷入低谷。最近他們發現有新藥可治此症，費用逾百萬元，負擔沉重，但Sheldon媽媽說：「只要有1%機會康復，也會試。」節目播出後，不少市民為Sheldon一家打氣，讓媽媽甚感動，亦感覺輕鬆些。

▲ 治療令Sheldon感覺疼痛。（影片截圖：《東張西望》）

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3歲確診患癌歷一年治療

臨床腫瘤科醫生饒家棟在節目中指出，90%神經母細胞瘤患者於5歲或以下發病，發病源頭在神經線，通常在腎上腺、肺部、頸部等位置開始發作。高危患者即使接受化療、電療或手術，也有50%機會無法控制病情。Sheldon的媽媽在節目中表示，神經母細胞瘤並非遺傳病，乃是源於基因突變，7000個小孩才有1個患此症。當醫生表示治癒率僅半成時，她打擊甚大：「我跪在醫院大堂地上，整個人也傻掉了。我不明白為何如此不幸。」

Sheldon自3歲確診患癌，一年內經常出入醫院，接受化療、電療及抽骨髓等治療，身上留有多道疤痕。治療令Sheldon痛得大哭，甚至曾變得瘦骨嶙嶙。

媽媽看在眼裡，感到極為痛心：「我看見他說『很痛很痛』，不斷地哭。但年紀這麼小，我想不到他會哭著問我『媽媽，為甚麼可以痛成這樣，我真的很痛呀！』」

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癌症復發人生再陷低谷

為全職照顧兒子，她沒再工作，2/3時間也在醫院裡面。因難以外出，即使家人前來探望她，也只能在醫院門口見面10分鐘。完成一年治療後，今年8月Sheldon癌症復發，癌細胞更擴散至頭部、脊椎及腳骨，令媽媽感到人生再跌至谷底。這一次，Sheldon更要接受腦部手術切除癌細胞，手術於9月完成，現仍留有疤痕。

媽媽直言始料不及，本以為康復，可為兒子報讀幼稚園，讓他讀書。她哽咽說：「只要有醫治方法，無論多辛苦，我也與他一起過，我一定會捱過。但知道復發時，我是否有路可走呢？還有方法醫治嗎？他會否康復呢？我心情很沉重，我很大機會會失去他。」

▲ Sheldon媽媽坦言不捨得兒子。（影片截圖：《東張西望》）

她稱讚兒子很乖巧，但愈乖巧，就愈令她心痛，愈不捨得。不用入院接受治療時，Sheldon在家中也要定時打針，以維持白血球水平正常，並要由父母親手注射。Sheldon的媽媽不諱言，夫婦倆掙扎許久，你推我讓，最終才鼓起勇氣為兒子打針。每逢白血球指數低，就要打針，相當頻密。看著兒子大哭大叫，他們甚是心痛。打針次數漸多，Sheldon亦漸漸變得堅強。

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覓得新藥願放手一搏

事實上，化療、電療和手術也無法完全清除癌細胞，但他們最近發現一種由美國研發的藥物，或能帶來一絲曙光。此藥在多個地方進行試驗，惟並不包括香港。為此，醫院與廠方洽淡，安排他們於11月中至11月尾前往西班牙試藥。Sheldon的媽媽指，兒子曾接受免疫治療，惟藥物無法進入中樞神經。這款新藥可從頭部落藥，進入中樞神經，故抱有較大期望；但亦不會完全寄望新藥可解決問題，畢竟癌細胞已擴散。

是次試藥，他們需支付百多萬元，若連生活費及雜費，總共約需200萬元。費用昂貴，負擔沉重，但Sheldon的媽媽決心堅定：「已沒甚麼事情會難阻我們，即使要借錢，沒地方住，睡在街上，我也一定要去。只要有1%機會康復，我們也會試。」

▲ Sheldon近日完成第12次化療（圖片：facebook專頁「神母小戰士Sheldon」）

媽媽：請大家幫忙扶持我

她坦言，兒子去年確診時，家人已打算為Sheldon開設專頁，但因當時無法接受事實，不想提及兒子病情而拒絕。至近日節目播出後，她獲有心人鼓勵，最終決定開設facebook專頁「神母小戰士Sheldon」「集氣」，並讓大家見證兒子如何抗癌。

日前她在facebook專頁透露，由於癌細胞擴散範圍較大，故需進行全面電療，副作用及後遺症也較大。Sheldon於上周四（4日）已努力完成第12次電療，並於一夜間脫掉一半頭髪。

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她說即使治癒率只有半成，也不會放棄，並希望大家繼續為他們一家打氣：「雖然令人很沮喪，但換過角度看，『微』即是還有機會醫好，所以怎樣也不可以放棄我們的小戰士！大家認為我很堅強，但我相信作為父母，沒有一位會放棄自己的孩子，即使會有軟弱的時候，最終還是會自強、堅持！Sheldon的病況好像坐過山車一樣，時好時壞。倘若我突然又沮喪下來，請大家幫忙扶持我。」

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責任編輯：羅嘉欣