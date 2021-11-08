【霸氣新娘】好友「婚鬧」玩負重深蹲$120一下　新娘輕鬆舉40公斤槓鈴20次

▲ 新娘輕鬆舉起40公斤槓鈴20下。

「玩新郎」是接新娘時，伴娘及姊妹設置遊戲關卡考驗新郎誠意，並令現場更有氣氛。不過，近日內地有一場婚禮，被整蠱的卻是新娘。有親友準備了一個40公斤重的槓鈴，要求新娘即場做負重深蹲，每做一下就給予100元人民幣，結果做開運動的霸氣新娘，穿著裙褂一口氣做了20下深蹲，嚇得親友急急叫停。

從網上流傳的影片可見，在山東煙台市有一對新人舉辦婚禮，穿著傳統禮服的新人剛下車，就見到好友帶來槓鈴，要求新娘做負重深蹲，每做一下就有100元人民幣（約122港元）。

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新娘輕鬆深蹲20下

曲姓新娘表示，自己一向有健身的習慣，但因為籌備婚禮很忙碌，所以婚前疏於鍛練，因此被友人以此方法「懲罰」。不過，新娘仍然輕鬆地背起槓鈴做了20下深蹲，更意猶未盡，打算繼續做下去，嚇得好友連忙叫停。最終新娘成功賺到2000人民幣（約2433港元）。

有點遺憾，我覺得我還能做得更多。

原本在一旁「食花生」的新郎，隨後也跟隨妻子腳步，上前挑戰深蹲，令現場笑聲連連。不少網民看過影片後都大讚這種「考驗」充滿歡笑，比惡劣的婚鬧習俗好得多。有人開玩笑指，「讓我來行嗎？不吹牛，我可以直接做深蹲直到他破產」、「現在沒有一點才藝和身體質素都不敢結婚了」。

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責任編輯：王明芳