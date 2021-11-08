【叱咤樂壇】Edan+Lokman同爭新人獎　炎明熹首度角逐《叱咤》大獎

▲ MIRROR的Edan、Lokman以及炎明熹等都是今年新人獎大熱。

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》宣布於今日（11月8日）下午於昂坪市集舉行記者會，出席歌手名單包括兩隊超人氣組合MIRROR與ERROR全員現身。

今年頒獎禮主題是「啦啦啦啦 即刻青春」寓意有熱血，便有青春。明年頒獎禮將頒發49個獎項，而「我喜愛的男歌手、女歌手、組合及歌曲」一如往年由樂迷一人一票選出。

▲ 叱咤記招今日舉行。（攝影：陳淑霖）

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今日記者會出席歌手及組合陣容鼎盛，除人氣男團MIRROR、ERROR外，另有張敬軒、林家謙、謝安琪、許廷鏗、泳兒、鄭融、C AllStar、藍奕邦等。

今年「生力軍」競爭激烈，獎項更會加至9個，包括男子金銀銅，女子及組合都3個金銀銅獎。而一班「生力軍」亦暫定於明年3月在亞博舉行一場音樂會。

炎明熹現身

而競逐新人獎的單位便有：MC張天賦、楊樂文（Lokman）、呂爵安（Edan）、曾比特、石山街、章尾而、惡夢扭蛋、張進翹（Manson）、before the night ends、薛晉寧、梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）、張蔓姿、ANSONBEAN、MC $oHo & KidNey、Kayan9896。

▲ 炎明熹首角逐叱咤。（攝影：陳淑霖）

TVB星夢方面，就派出胡鴻鈞出席，但今年首度進軍樂壇的炎明熹，台上大合照未有現身，但最後終趕及到場，而一班「Gi炎粉」亦有力撐聲援。

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今年新人中，MIRROR的呂爵安（Edan）和楊樂文（Lokman）、ERROR的193（郭嘉駿）都有份角逐，另外，同樣來自《全民造星II》的曾比特（Mike）和MC張天賦都是大熱。

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提到成員Edan（呂爵安）和Lokman（楊樂文）今年有份爭奪新人獎項，Edan則謂：「雖然今年是以新人姿態參與，但其實已經入行三年，不會覺得今年是新人就特別緊張，所以都是抱著一個去參加派對的心態去享受這件盛事。」

而隊長Lokman則表示完全不緊張：「因為怎樣計都無我份，所以就留返Quota給兄弟們吧，過多幾年多點歌就直衝男歌手，新人獎就留給Edan爭住先，我要爭更大的。」講到ERROR成員193和肥仔所言一樣，笑言自己不爭新人獎，而想衝擊女歌手和組合獎，AK笑謂：「我們三年前已經這樣說了，ERROR太舊。」

而MC張天賦被問到跟Edan爭獎是否信心，他指大家都是很努力做音樂：「其實我參加《造星》時已曾被指似Edan，今次好開心可以一同角逐新人獎。」

ERROR：冇留意女新人

另外，ERROR接受TOPick訪問，被問到可會戴假髮衝擊女新人獎，以及可揮低今年哪位位新如肥仔，阿Dee笑言：「假設性問題不會答。」後來則說：「扮Lady Gaga啦。」193即說：「女新人比較少留意，女仔我不留意，偶像不可以說這些。」

▲ ERROR成員。（攝影：陳淑霖）

《叱咤》頒獎今年主題為青春，Error四子回想早年拍攝節目《Error遊》是最青春之時，193說：「4個人剛剛入行甚麼也不懂，有著一齊去旅行的感覺。」阿Dee說：「那份熱血，無咩事都不要再來過啦。」193笑言今日搭車來昂平感覺也很青春，經過大嶼山的渡假屋，有旅行之感覺。

記者：梁樂欣、陳淑霖