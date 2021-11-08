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【環保口罩】全港首個本地製造「生物可降解」口罩　5年可完全分解定價與一般口罩相若

社會 15:21 2021/11/08

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

【環保口罩】全港首個本地製造「生物可降解」口罩　5年可完全分解定價與一般口罩相約

自疫情爆發後，口罩成為了人們生活不能缺少的一部分，而一般被棄置的口罩都含有大量聚丙烯，這些以塑膠物料製造的口罩單是分解成微塑膠已需時超過 400年。為鼓勵市民保護自己同時減低對地球的傷害，海港城聯乘本地綠色品牌 reMatter 開設期間限定店，推出全港首個「生物可降解」 醫用3層口罩，定價更與市面一般即棄口罩相若。

根據美國化學學會 ACS Publications 2020年之統計，估計全球每月棄置1,290億個口罩，即每分鐘300萬個，而這些以塑膠物料製造的口罩單是分解成微塑膠已需時超過 400 年，對土壤及海洋等自然環境造成不可逆轉的破壞。

reMatter 創辦人李旭輝及團隊研發創新技術，以生物可降解物料 製成口罩及包裝物料。當口罩被棄置及堆填後，在缺乏氧氣的環境中，便會進行生物降解，分 解成二氧化碳、水及其他無毒氣體。reMatter 口罩獲得具國際認可的 Intertek 實驗室所頒發的綠葉證書，實驗證明其口罩於90天內已能分解超過15%，口罩大約在5年後便能完全分解。

口罩的獨立包裝袋同樣採用生物可降解物料製成，而竹纖維紙外盒也沒有任何多餘印刷或包裝，口罩連包裝均在本地製造，可降低對地球環境的負荷。 同時也達到美國 ASTM Level 3 最高防疫級別、歐盟 EN14683 Type IIR 最高標準，生產廠房亦通過 ISO14644 無塵車間認證及 ISO13485 醫療儀器品質管理系統認證，口罩的 BFE、VFE 過濾率均達 99%。

口罩期間限定店詳情：

  • 日期：即日至 2022年2月28日
  • 地址：海港城港威商場 2 樓 VITA 大堂 (近 GW 2219-20 號舖 I.T)
  • 營業時間：10am – 8pm
  • 款式：簡約白 / 天然綠
  • 售價：$128/盒 (30 個獨立袋裝口罩)

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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