【香港大球場】改建後難重現萬人同場　將研究為港協暨奧委會提供辦公空間

▲ 香港大球場改建後，將難以重現萬人同場的盛況。（資料圖片）

香港大球場見證過不少賽事，惟萬人同場的盛況將不再現。政府擬在啟德體育園落成後改建香港大球場，將現時的4萬個座位大減至9,000個，並加設括環繞真草球場長400米的跑道。

據康樂及文化事務署提交區議會文件，改建計劃的噪音和交通初步評估已經完成，工程符合環保署對噪音的要求，運輸署審閱後亦未有反對。

康文署又指，現時港協暨奧委會及47個體育總會／團體的辦事處，均設於與香港大球場毗鄰的奧運大樓，惟現時奧運大樓空間不足，將於為香港大球場改建進行技術可行性研究時，考慮為港協暨奧委會及各體育總會提供更多辦公空間。

香港大球場改建後擬提供設施：

約9,000個座位的固定有蓋看台

多用途會議室、傳媒中心、洗手間、更衣設施、救護室、藥檢室、育嬰室等

公眾停車場提供不少於現時50個泊車位予私家車(包括無障礙泊車位)、電單車等使用。

康文署將委托建築署展開技術可行性研究，並會適時 向體育界及各持份者進行諮詢。

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責任編輯：陳梓蔚