  • 22°C
香港時間 : 20211109日 (週二) 13:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醒目愛犬】7旬伯伯帶狗散步疑癲癇發作暈倒　兩愛犬分工合作救回主人一命

親子 13:11 2021/11/09

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

英國一名7旬伯伯帶著愛犬散步時疑癲癇發作暈倒，兩隻醒目狗狗分工合作，成功救回主人一命。

狗狗一直被視為人類最好的朋友，有危險時牠們分分鐘能救人一命！日前英國一名7旬伯伯帶家中愛犬外出散步時，疑癲癇症發作暈倒，兩隻狗狗在沒有受過專業訓練下分工合作，最終成功救回主人一命，獲網民大讚。

醒目的金毛尋回犬和黑色拉布拉多。（「Keswick Mountain Rescue Team」FB圖片）

英國一個義務救援組織「Keswick Mountain Rescue Team」近日在其Facebook專頁發文，分享在10月30日早上，一名71歲伯伯獨自帶著兩隻愛犬上山散步期間，懷疑癲癇症發作昏迷倒地，失去知覺。

愛犬分別負責留守和求救

當時附近沒有其他人，兩隻狗狗卻臨危不亂，更非常有默契地分工，其中金毛尋回犬負責留在主人旁邊為他保暖，而黑色拉布拉多則負責找人求救。

拉布拉多追上一位路過的女途人，先不斷吠叫引起對方的注意，然後跑回主人身邊。女途人跟著拉布拉多，最終看到倒地的伯伯和守在一旁的金毛尋回犬，隨即報警求助。

伯伯其後恢復知覺，由救援人員扶著步行下山。（「Keswick Mountain Rescue Team」FB圖片）

成功引起女途人注意

救援隊伍接報到場後，伯伯已恢復知覺，而經醫生評估後，他由搜救人員攙扶步行下山登上救護車，被送往醫院進行詳細檢查。「Keswick Mountain Rescue Team」在帖文中大讚兩隻狗狗，同時感謝女途人的幫助。

帖文一出引來大批網民熱烈回應，紛紛留言稱讚狗狗，「狗狗是人類最好的朋友！」、「狗狗太了不起了！」、「這是令人感到十分窩心的故事」。而伯伯的女兒亦回應指爸爸的身體已無大礙，感謝救援隊伍和大家的關心。

最新影片：爸媽代子女答問題影響表達能力　 辯論尖子拆解入學面試失分位

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【勇救愛犬】150磅狗狗不慎跌落泳池遇溺　11歲纖瘦小主人奮身跳水救愛犬
12:18 2021/10/10
【勇救愛犬】150磅狗狗不慎跌落泳池遇溺　11歲纖瘦小主人奮身跳水救愛犬
【忠犬報恩】93歲失智婆婆大雨中走失40小時　小狗緊貼保溫勇救主人獲封救援犬
16:13 2021/09/11
【忠犬報恩】93歲失智婆婆大雨中走失40小時　小狗緊貼保溫勇救主人獲封救援犬
【義犬救嬰】機靈狗狂吠叫停鐵騎士兼帶路　闖垃圾場勇救初生棄嬰
18:44 2021/01/20
【義犬救嬰】機靈狗狂吠叫停鐵騎士兼帶路　闖垃圾場勇救初生棄嬰

你可能感興趣

【勇救愛犬】150磅狗狗不慎跌落泳池遇溺　11歲纖瘦小主人奮身跳水救愛犬
12:18 2021/10/10
【勇救愛犬】150磅狗狗不慎跌落泳池遇溺　11歲纖瘦小主人奮身跳水救愛犬
【忠犬報恩】93歲失智婆婆大雨中走失40小時　小狗緊貼保溫勇救主人獲封救援犬
16:13 2021/09/11
【忠犬報恩】93歲失智婆婆大雨中走失40小時　小狗緊貼保溫勇救主人獲封救援犬
【義犬救嬰】機靈狗狂吠叫停鐵騎士兼帶路　闖垃圾場勇救初生棄嬰
18:44 2021/01/20
【義犬救嬰】機靈狗狂吠叫停鐵騎士兼帶路　闖垃圾場勇救初生棄嬰
家庭關係 健康問題 拉布拉多 英國

最高瀏覽

【癌症先兆】腋窩變黑變厚是糖尿病或胃癌徵兆 十隻指頭變得又圓又大或患肺癌
13:13 2021/11/05
【癌症先兆】腋窩變黑變厚是糖尿病或胃癌徵兆 十隻指頭變得又圓又大或患肺癌
【爸爸煩惱】幫中六女兒洗書包驚見安全套　單親爸崩潰：嬲到想殺人
17:31 2021/11/08
【爸爸煩惱】幫中六女兒洗書包驚見安全套　單親爸崩潰：嬲到想殺人
【星空下的仁醫】入行14年憑演病童父受注目　印籍演員Bitto被港女打動情訂終生
18:23 2021/11/08
【星空下的仁醫】入行14年憑演病童父受注目　印籍演員Bitto被港女打動情訂終生