【醒目愛犬】7旬伯伯帶狗散步疑癲癇發作暈倒　兩愛犬分工合作救回主人一命

▲ 英國一名7旬伯伯帶著愛犬散步時疑癲癇發作暈倒，兩隻醒目狗狗分工合作，成功救回主人一命。

狗狗一直被視為人類最好的朋友，有危險時牠們分分鐘能救人一命！日前英國一名7旬伯伯帶家中愛犬外出散步時，疑癲癇症發作暈倒，兩隻狗狗在沒有受過專業訓練下分工合作，最終成功救回主人一命，獲網民大讚。

▲ 醒目的金毛尋回犬和黑色拉布拉多。（「Keswick Mountain Rescue Team」FB圖片）

英國一個義務救援組織「Keswick Mountain Rescue Team」近日在其Facebook專頁發文，分享在10月30日早上，一名71歲伯伯獨自帶著兩隻愛犬上山散步期間，懷疑癲癇症發作昏迷倒地，失去知覺。

愛犬分別負責留守和求救

當時附近沒有其他人，兩隻狗狗卻臨危不亂，更非常有默契地分工，其中金毛尋回犬負責留在主人旁邊為他保暖，而黑色拉布拉多則負責找人求救。

拉布拉多追上一位路過的女途人，先不斷吠叫引起對方的注意，然後跑回主人身邊。女途人跟著拉布拉多，最終看到倒地的伯伯和守在一旁的金毛尋回犬，隨即報警求助。

▲ 伯伯其後恢復知覺，由救援人員扶著步行下山。（「Keswick Mountain Rescue Team」FB圖片）

成功引起女途人注意

救援隊伍接報到場後，伯伯已恢復知覺，而經醫生評估後，他由搜救人員攙扶步行下山登上救護車，被送往醫院進行詳細檢查。「Keswick Mountain Rescue Team」在帖文中大讚兩隻狗狗，同時感謝女途人的幫助。

帖文一出引來大批網民熱烈回應，紛紛留言稱讚狗狗，「狗狗是人類最好的朋友！」、「狗狗太了不起了！」、「這是令人感到十分窩心的故事」。而伯伯的女兒亦回應指爸爸的身體已無大礙，感謝救援隊伍和大家的關心。

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責任編輯：王明芳