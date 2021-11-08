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【立法會選舉】提名期最後5天　林新強、管浩鳴等報名

政治 16:07 2021/11/08

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林新強（前排中）報名參加立法會選舉。（曾耀輝攝）

12月立法會選舉提名期最後5天，再有多人報名參選，包括香港律師會前會長林新強、聖公會教省秘書長管浩鳴等。

林新強報名角逐法律界。他表示，爭取提名過程奔波，而且不熟悉新選舉制度的提名程序，需詢問選舉主任。對於曾被律師會通過不信任動議，林新強稱，今次會以最謙卑、誠懇的態度服務業界，拓展法律界業務。

協助台灣殺人案的聖公會教省秘書長管浩鳴，今日也報名參加選委會界別。他稱，希望議會內有宗教界聲音，不認同參選是將宗教政治化，而無論參選與否，他也會盡力協助陳同佳到台灣投案。

醫療衞生界也接獲新提名。曾3度參選立法會的前沙田區議員龐愛蘭，今日在前食物及衞生局局長高永文、衛生署前署長林秉恩、工聯會顧問陳婉嫻等陪同下報名。龐愛蘭指，醫療衞生界涉不同醫療專業，認為代表此界別的議員，需要團結不同專業，有國際視野。註冊中醫、民建聯陳永光早前已報名醫療衞生界。

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責任編輯：陳宛彤

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