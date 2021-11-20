首屆城市創科大挑戰 全民躍動支持創新方案

首屆「城市創科大挑戰」早前舉行了總決賽，4大組別的優勝隊伍順利誕生，部分創新方案更有機會進行優化以至獲得製作資助，在政府部門或公營機構試用，令城市生活變得便捷美好的創科夢得到實現。

由創新科技署主辦、香港科技園公司協辦的首屆「城市創科大挑戰」，以「智創香港新常態」為主題，小學組、中學組、大學/大專組，以及公開組4個組別就「環境的可持續發展」及「保持社交聯繫」兩個議題提供創科方案。

▲ 經過一輪培訓後，參賽的小學生在介紹自己的創科方案時都表現得有板有眼。

勝出方案有機會落地應用

賽事於去年12月展開，最終有超過1,250名參賽者以個人、組隊形式，提交逾740項參賽方案。經過7月網上評審、9月準決賽甄選後，120項方案獲選進入決賽，最終24項方案在10月16日進入總決賽競逐各項大獎。

▲ 穿上全副裝備的港隊劍擊運動員吳諾弘，分享對科技幫助運動員表現的渴望。

今次賽事以推動創科融入日常生活為前題，大會舉辦了多場網上講座、實體培訓工作坊、參觀活動，以及邀請香港青年科學院20多位本地大學機械工程、物理、化學及生物工程學、計算機科學學者，協助指導中小學組參賽者，讓學生們獲益良多。至於大學/大專組、公開組之優勝隊伍，更有機會獲研發資源及培訓以優化其得獎方案，讓其在政府部門或公營機構試用，將創新意念應用於實際生活之中。

▲ 行政長官林鄭月娥於頒獎禮致辭，表示港府投放龐大資源，矢志打造香港成為國際創科中心。

推動香港成為國際創新科技中心

總決賽頒獎禮後，創新科技署署長潘婷婷與一眾得獎者會見傳媒，她祝賀四大組別各勝出者獲獎時指出，今次的賽果獲得各個階段的評判所認同，絕對是實至名歸。她表示：「『大學/大專組』和『公開組』得獎者將得到機會優化其方案，亦可獲安排接受培訓及資助製造原型，方案日後有機會於政府部門或公營機構中試用。」

香港科技園公司主席查毅超與傳媒會面時亦表示，「城市創科大挑戰」在科技園與政府緊密合作下成功舉行，為香港一眾有潛力的創科人才提供一展所長的舞台。「科技園深信培養和吸納創科人才，是為香港打造成世界級創科樞紐的重要基礎。為此，我們一直積極與『官產學研』攜手合作，為有志成為未來創科領袖的人才提供機會。」

▲ 創新科技署署長潘婷婷（左）和香港科技園公司主席查毅超（右）皆表示會繼續積極推動「官產學研」合作，促進本港創科發展。

得獎者感受

中學組（中一至中三）

廢膠出彩虹──自動化膠樽分類回收再生機

港澳信義會慕德中學

利用微控制板及感測器，自動按顏色分類回收膠製品，經加熱溶解後製成用於3D打印機的膠條。

「用做出來的原型向評判示範，比起用圖片展示構思，會更具說服力，證明我們的方案是絕對可行！」

▲ 港澳信義會慕德中學憑自動化膠樽分類回收再生機而得獎，師生們都為此感到興奮。

大學/大專組（環境的可持續發展）

Breer

香港科技大學

回收食肆丟棄未售出、未食用的麵包，用作釀造啤酒的材料。

「用麵包釀酒既可減少浪費、拯救地球，而且喝過的人也相當欣賞，希望可以成功集資令它商品化！」

▲ 科大學生的方案Breer以剩下來的麵包作材料釀成啤酒，他們正積極在本港進行市場推廣。

大學/大專組（保持社交聯繫）

PanopticHealth

香港科技大學

一體化遠端健康監測解決方案，只需透過智能手機、平板電腦或電腦的攝像鏡頭即可了解人體健康概況。

「以簡單的裝置即可顯示體溫、脈搏等數據，讓醫生、診所等為老人、殘障人士等不便出外的病人評估健康情況，是一個新常態下的好幫手。」

▲ 科大學生的方案PanopticHealth正積極進行優化，得獎者Kyle Wong期望可以邁向國際。

公開組（環境的可持續發展）

廚餘再生俠

家居廚餘迅速液化，以便收集和運輸作中央處理，大大降低人工和物流成本。

「透過幾個簡單步驟，讓市民都可以輕鬆做到，更有利推廣廚餘回收。」

▲ 馬耀華博士（右）及團隊希望「廚餘再生俠」方案不久將來可以透過全港各屋苑管理公司的協作，簡單省錢而有效地達成廚餘回收。

公開組（保持社交聯繫）

StoryTellAR

專門用於教育及保持兒童社交聯繫的應用程式，有效減低疫情對社會造成的影響。

「老師上載好課堂的教材，就能透過應用程式比對學生在學習時的進度和對錯結果，方便了解學生情況。」

▲ 開發StoryTellAR的ConnectAR創辦人Leo Lau表示，創造StoryTellAR源於自己臨睡前向孩子講故事時，希望孩子可以學習自己演繹故事，「是基於用家的實質需求而推動的創作。」

（資料由客戶提供）