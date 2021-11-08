【立法會選舉】民主思路黃頴灝轉戰新界東北　梁文廣競逐九龍西獲「紅娘」 梁美芬力撐

▲ 經民聯梁美芬（左一）出席梁文廣（中）打氣大會。（陳葆琳攝）

立法會選舉提名期餘下5天，標榜中間路線的民主思路早前發公開信稱仍未有足夠提名。8小時後，成員黃頴灝指已獲得足夠提名，今日上午報名出戰新界東北地區直選。

新界東北地區暫時有民建聯陳克勤和新民黨李梓敬報名。原定出戰新界北的黃頴灝透露，一些「有社會地位人士」建議他轉區，稱轉區對議會多元化有好處，亦可以更善用他的背景優勢。

他又指，民主思路昨日發表公開信告急後，爭取提名的情況有改善，稱由於政黨知名度不高，轉捩點是第一張提名票，之後所有事都變得順利，強調過程並無與建制派協調。

西九新動力副主席梁文廣今日下午則報名競逐九龍西議席，獲經民聯梁美芬力撐。梁文廣今日在支持者集氣大會上形容，梁美芬為他人生中其中一個最重要的前輩，二人除了曾經一起處理鼠患及公屋鉛水問題，梁文廣成家立業亦跟梁美芬有關︰「我太太都係芬姐介紹，芬姐其實係我紅娘。」

本身為經民聯成員他梁文廣今次並非用政黨名義參選，反而以西九新動力名義參選。他說，一直都很多謝經民聯培養，以及提供平台讓他可以在不同的位置接觸不同的政策，強調經民聯十分支持其參選，又稱該政黨分別於四個界別均有選委給他提名。他指，今次參選目的，是希望團結所有建制派的支持者，於今年立法會選舉中投票。

他透露，已取得共15名選委提名，當中包括公屋聯會主席，以及來自地區及同鄉會的選委，相信有足夠的廣泛代表性。其對手民建聯鄭泳舜已報名參選，另外預計新思維亦將派出副主席黃俊瑯出戰同區。

另外，民建聯常委顏汶羽亦於今日報名參選九龍東地區直選。民建聯主席李慧琼亦有陪同為其站台。他提到之前進行地區工作時，一名獨居長者因社會福利署人手不足，直至離世仍未能享受到送飯服務時深有感觸，一度哽咽落淚。工聯會鄧家彪已報名出戰同區。

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責任編輯：陳葆琳