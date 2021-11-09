【商場活動】PopCorn聖誕冬日市集「美酒滋味體驗遊」　匯聚超過500款環球美酒佳餚

▲ PopCorn 「美酒滋味體驗遊」，匯聚超過500款環球美酒佳餚。

聖誕佳節將至，港鐵旗下4大商場特別打造聖誕冬日市集，先有PopCorn帶來「Pop Wine Fest 美酒滋味體驗遊」，匯聚超過25個參展商，出售超過800款來自世界各地以及人氣香港品牌之威士忌、餐酒、日本清酒、 手工啤酒及佐酒小食供愛酒之人選購及即場品嚐！

由11月中旬起，The LOHAS康城、德福廣場、青衣城將攜手舉辦港人至愛的聖誕市集，匯聚不同特色主題攤檔。

▲ 除了PopCorn，The LOHAS康城、德福廣場、青衣城將舉辦聖誕市集。（圖片由港鐵商場提供）

歐陸風小鎮市集開鑼 共享冬日滋味盛宴

「美酒滋味體驗遊」由PopCorn商場地下所設兩間特色期間限定店展開，先有The Whisky Library引入蘇格蘭威士忌及各國的精品烈酒到香港，活動期間更會出售會場限定威士忌。

緊接有專門銷售法國手工洋酒PENTICTON的期間限定店，在市集舉行期間會提供包括香檳及松露醬等聖誕禮品套裝，亦會提供免費鴨肝試食。更有持有法國藍帶廚藝及葡萄酒管理專業的品酒師 Ms Olivia Lee不定期到場內講解鴨肝醬及美酒的搭配秘訣！

▲ 持有法國藍帶廚藝及葡萄酒管理專業的品酒師 - Ms Olivia Lee。（圖片由港鐵商場提供）

市集在PopCorn商場1樓中庭設置18個攤位，當中有世界知名及本地薑品牌，包括首次進駐商場市集的日本清酒專家SAKE CENTRAL，專研清酒以及日本飲食文化的理念、本港首間全華人班底精釀啤酒廠Mak's Beer以香港本地原料釀製啤酒，加入本地常用的特色食材，如甘蔗、桂圓、香芧等材料釀酒，亦會於現場提供生啤及品牌獨家啤酒花茶。

還有致力推動香港本地生產的本地氈酒蒸餾廠Two Moons Distillery，將於市集出售聯乘本地農莊的人氣熱賣產品「四季桔氈酒」。同時有Mixholic Gin更會推出香港市場上首款手工浸泡咖啡氈酒。

文青朝聖必到 人氣小店甜點精品巡禮

而The LOHAS康城是次特別以文青藝墟為主題，為各位搜羅網紅界推介的小店及品牌，於場內發售各款特色精品如人氣花店Fleurie 29th的應節聖誕花藝飾品、Floroma浪漫動人的香水產品、surprize.u的星球主題蛋糕、TVB女神鄺潔楹出品的petisserie hk人氣手造曲奇及手繪朱古力專門店Chukulik全新推出之星球聖誕樹等。

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港鐵會員積分獎賞

MTR Mobile會員憑指定積分或以半價於港鐵商場網上商店平台即可換領／購買Pop Wine Fest HK$50電子禮券。對品酒有濃厚興趣的朋友更可參加商場與著名法國餐廳Odelice！當中有葡萄酒品味工作坊，參加者可於專業指導下，於餐廳內享用以美酒搭配的法式美饌，詳情可瀏覽港鐵商場網上商店平台。

於Pop Wine Fest 活動期間，上載於參展場內拍下的開心時刻照片至個人Instagram，並成為MTR Mobile 登記用戶，即有機會獲贈港鐵商場HK$20電子優惠禮券，詳情可瀏覽PopCorn網頁。

記者：蕭雅文