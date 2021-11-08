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【聖誕獎賞】領展聖誕抽獎活動獎品超過65,000份　更有機會跟Mirror排舞導師學跳舞

社會 16:30 2021/11/08

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

領展聖誕抽獎獎品超過65,000份，更有機會抽中跟Mirror排舞導師學跳舞。（領展提供）

為迎接聖誕來臨，領展將於11月15日至12月31日一連6個星期推出「聖誕二重賞．幸運大抽獎」活動，顧客只需登記成為領展會員，並於29個指定商場或街市即日以電子貨幣消費滿300元或以上，即可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會1次；即日以電子貨幣消費滿500元或以上，即可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會2次。

「即抽即中獎」獎品超過65,000份，包括價值500元、200元及100元的餐飲現金券，氣炸鍋、雙層小電鍋等家用電器及保健食品等，禮品數量有限，先到先得，換完即止。

而「終極大抽獎」將於2022年1月5日進行抽獎，並於1月10日公布抽獎結果。頭獎包括周生生10萬元足金禮券，得獎者亦有機會贏走尚品5萬元禮券、PanaShop 3萬元禮券、iPhone 13及Dyson風筒等獎品。活動設有兩個特別大獎，包括與Mirror排舞導師Rock Sir學跳舞，以及向香港首位職業西洋拳拳擊手曹星如學習打拳。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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