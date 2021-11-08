【物業管理】監管局發逾5,000物管人及公司牌照　鼓勵業主組織優先聘用持牌公司

▲ 監管局發逾5,000物管人及公司牌照。（資料圖片）

物業管理業發牌制度自去年8月實施，物業管理業監管局至今發出逾5,000個物管人及公司牌照，當中正式牌照佔58%。監管局建議未申請的物管公司盡快開始申請程序，亦提醒業主組織要在限期前確保公司持牌。

在發牌制度下，物管公司或於公司擔任監督或管理角色的物管人，如為有公契物業提供多於一個類別的訂明物管服務，在 2023年8月1日起必須持有有效物管牌照，才可按《物業管理服務條例》規定繼續提供物管服務。

監管局主席謝偉銓表示，鑑於本地物管公司和物管從業員數目眾多，相關牌照申請需有序地進行，才可在期限前完成所有申請程序及發牌工作，建議物管公司及物管人應早日領牌。他又指，業主組織應與物管公司溝通，鼓勵其盡快提出牌照申請或就提出申請的時間表作出清晰承諾。

謝偉銓提醒，如物管公司合約期會超越 2023 年 8 月 1 日，業主組織必須確保物管公司持有物管公司牌照，在未來進行招標聘用物管公司時，亦應考慮要求參與投標的物管公司必須持牌，以作為參與投標的先決條件。

公眾可按此下載監管局持牌人登記冊，查閱有關持牌物管公司及持牌物管人的資料。

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責任編輯：黃悅晴