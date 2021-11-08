  • 20°C
香港時間 : 20211108日 (週一) 17:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【立法會選舉】鄧炳強指破壞選舉屬違法　斥許智峯行為卑劣

政治 16:37 2021/11/08

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

鄧炳強稱，煽動市民杯葛抵制立法會選舉屬違法。（經濟日報資料圖片）

立法會換屆選舉12月舉行，日前手傷入院的保安局局長鄧炳強撰寫網誌，點名前立法會議員許智峯煽動杯葛抵制選舉，或觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》，不論有關行為是否在香港境內作出，皆屬違法。

鄧炳強指出，最近有「走佬」外國的通緝犯及流竄海外的反中亂港分子，煽動市民杯葛抵制選舉投白票，提醒任何人在選舉期間，藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票，不論該行為是在香港境內或在其他地方作出，皆屬違法，可判處監禁3年及罰款20萬元，而這些破壞選舉的違法行為，亦有可能干犯港區國安法。

鄧炳強更批評許智峯，在香港涉最少「九宗罪」而被檢控，又欺騙法庭以獲批准離開香港，認為是「羞恥、虛偽的懦夫行為」，亦令家人蒙羞，反問許智峯，認為投白票是合法合理，為何不回港作「抗爭」，更稱「叫人衝、自己鬆」是行為卑劣。

他又呼籲，愛國愛港的有能之士，應把握機會積極參選，服務社會，改善民生，又鼓勵所有合資格的選民踴躍投票，選賢任能。

另外，鄧炳強又提到日前的受傷，指看似不嚴重的小事，都不能掉以輕心，必須防微杜漸，引伸到工作上，尤其維護國家安全，更要切實防範和盡早制止，任何危害國家或香港安全的行為和活動，不能讓破壞分子有機可乘，顛覆香港。

立法會選舉詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任輯編：陳宛彤

相關文章

【立法會選舉】聶德權：今屆改為指派同事擔任選舉工作人員　不履行或缺勤者按紀律機制跟進
17:15 2021/10/29
【立法會選舉】聶德權：今屆改為指派同事擔任選舉工作人員　不履行或缺勤者按紀律機制跟進
【立法會】梁君彥：立法會回復理性有足夠時間處理法案　不認同已變成舉手機器
12:33 2021/10/28
【立法會】梁君彥：立法會回復理性有足夠時間處理法案　不認同已變成舉手機器
【國民教育】林鄭︰民族自豪感與國家科技發展密不可分　推動STEM同時不會忽略國民教育
18:03 2021/11/02
【國民教育】林鄭︰民族自豪感與國家科技發展密不可分　推動STEM同時不會忽略國民教育

你可能感興趣

【立法會選舉】聶德權：今屆改為指派同事擔任選舉工作人員　不履行或缺勤者按紀律機制跟進
17:15 2021/10/29
【立法會選舉】聶德權：今屆改為指派同事擔任選舉工作人員　不履行或缺勤者按紀律機制跟進
【立法會】梁君彥：立法會回復理性有足夠時間處理法案　不認同已變成舉手機器
12:33 2021/10/28
【立法會】梁君彥：立法會回復理性有足夠時間處理法案　不認同已變成舉手機器
【國民教育】林鄭︰民族自豪感與國家科技發展密不可分　推動STEM同時不會忽略國民教育
18:03 2021/11/02
【國民教育】林鄭︰民族自豪感與國家科技發展密不可分　推動STEM同時不會忽略國民教育
港區國安法 鄧炳強 選舉 許智峯 保安局 立法會

最高瀏覽

【野人生活】肌肉男日食1磅生牛肝動物睪丸 　20年堅持食生肉：回歸簡樸生活
17:40 2021/11/07
【野人生活】肌肉男日食1磅生牛肝動物睪丸 　20年堅持食生肉：回歸簡樸生活
【最寒酸婚宴】親戚搞婚宴去屯門大快活午餐　賓客付500元人情自己霸枱叫飯食
17:16 2021/11/05
【最寒酸婚宴】親戚搞婚宴去屯門大快活午餐　賓客付500元人情自己霸枱叫飯食
【悲慘身世】年輕媽媽育8個孩子來自4個爸　自揭7歲起遭性侵屢被「恩客」拋棄
19:08 2021/11/04
【悲慘身世】年輕媽媽育8個孩子來自4個爸　自揭7歲起遭性侵屢被「恩客」拋棄