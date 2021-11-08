【本地遊】初秋1小時連走何文田四山　俯瞰指點九龍開埠歷史

▲ 初秋遊走何文田四山，即十二號山、老龍坑山、採石山和紅燈山，獲益良多。

時值初秋，最宜在港短線出遊。社區組織「躍變龍城」之前正有個「九龍開埠時——指點四山導賞團」，從何文田區的十二號山、老龍坑山、採石山和紅燈山，居高俯瞰紅磡至土瓜灣間滄海桑田的變化發展，途中輕鬆遊走各配水庫遊樂場，既聽歷史亦可飽覽美景，感覺一流。

▲ 社區組織「躍變龍城」的「九龍開埠時——指點四山導賞團」，由何文田乘升降電梯到忠孝街，就可開始起步點。(攝影︰馮柏偉)

疫情下留港活動，周末發掘香港歷史成為不少人的樂趣。在何文田站後有所謂的「四山」，即十二號山、老龍坑山、採石山和紅燈山，行勻全程不過約1小時的腳程。它們不只是街坊的後花園，背後亦有豐富的歷史文化。

導遊吳力波為非牟利組織海濱文化導賞會的前主席，在紅磡和土瓜灣一帶居住數十年，對此區歷史知之甚詳，由他帶路講解最是合適。

▲ 導遊吳力波是在紅磡和土瓜灣一帶居住數十年，對這區歷史瞭如指掌。(攝影︰馮柏偉)

黃埔船塢+九廣鐵路 紅磡大翻身

我們從何文田站集合出發，乘升降機就直達忠孝街，亦即是前十二號山的位置，當時殖民地地政測量官員需要測繪新領地之地圖，一些山嶺地用了數字作命名，因此得名，在此可下臨理工創意大樓及漆咸道的景緻。細說從頭，吳力波說可從這裏講九龍的開埠史，

1860年第二次鴉片戰爭後，英國在北京條約下拿了九龍半島，但以界限街以南為界。英軍本欲直接管轄九龍半島，但英國殖民地政府則想在紅磡一帶發展工商業，因為有稅收嘛，結果英軍就駐紮在槍會山軍營。

當中的重要設施，就是黃埔船塢。它於1868年建成，不少貨船炮艇都在此建造。

當時尖沙咀已有住宅和商業建設，也有非英籍的歐洲人如葡萄牙裔、印度兵居住。在現在理大Z座那裏，原先是一所屠房，到1906年要起九廣鐵路時才搬去牛頭角。

吳力波記得，60年代從忠孝街下望，是九廣鐵路的棧車修配廠， 「見過火車運送大型機器至此，再以貨車送至黃埔船塢。我們細個見火車經過好開心，因可以將汽水蓋放在鐵軌上，列車輾平後可做玩具。但維修中心當時燒很多煤灰，煤塵周圍飛。 」

九廣鐵路在上世紀可說是香港及廣州間貿易的連繫，也是經濟動脈，再配合黃埔船塢及其後的中電發電機廠，紅磡的發展已極見規模。

吳力波還提到50年代未建理工大學前，這裏曾經有個「永別亭」的殯儀廳和殮房。「那時儀式舉行後，火車還有白色專卡運送靈柩至和合石安葬，我們稱之為『灰斗』。後來新時代來臨才不彈此調，但我認為紅磡區有幾座殯儀館，都是與此淵源有關的。」吳力波說。

▲ 60年代九廣鐵路車修配廠與今日的對照圖，一列列車廂已成歷史。（被訪者提供相片）

▲ 未建理工大學前，這裏曾經有個永別亭的殯儀廳和殮房，「那時火車還有專卡運送棺木至和合石安葬，我們稱之為『灰斗』。」吳力波說。（被訪者提供相片）

▲ 橫跨何文田東配水庫與常樂街遊樂場的斜拉橋，在黃昏下別具美態。(攝影︰馮柏偉)

▲ 前方為何文田站上蓋，吳力波說1962年這區建山谷道村時，發現過一個類似今天主教山儲水庫的「地下宮殿」，可惜當時已經拆掉。(攝影︰馮柏偉)

綠油油 配水庫遊樂場

說著說著，我們已上了京士柏上配水庫遊樂場，一片綠草極為怡神，另外還可看到愛民?的佈局。接著就前往老龍坑山︰老龍坑是昔日漆咸道北、曲街、溫斯勞街一帶位置，是一個小小的谷地， 「以前這裏有紅磡村、老龍坑村等，50年代瑪利諾女修會還興建了一批平房區，以石屋建成，讓居民入住。」吳力波說。

▲ 在採石山下望可見到高山劇場（前方位置），場內仍遺有採礦的痕跡。(攝影︰馮柏偉)

經過何文田配水庫，旁邊就是綠色鐵欄，山徑旁是一條較窄的樓梯往上，必須小心上行，沿路還可望到九龍東，觀塘、九龍灣以至郵輪碼頭等景緻，上到最頂就是採石山山頂，為一個草地球場，同時也是何文田高地水庫。

▲ 採石山的路徑頗窄，遊人要小心前往。(攝影︰馮柏偉)

顧名思義，採石山當年是石礦場，現今高山劇場附近仍遺有採礦的痕跡。「出產的是麻石，再將裝船到黃埔船塢出口外銷，連廣州石室聖心大教堂都用這些麻石，所以有條街做石塘街 。」

戰後土瓜灣 輕工業發展

這裏還有一個小小的瞭望台，可俯瞰土瓜灣一帶的市景，

二戰後尖沙咀紅磡一帶，發展至後期已有基建和交通設施。土瓜灣正好發展輕工業，有不同的工業大廈和紡織廠，既有五羊牌電芯、金錢牌水壺等品牌，亦有南洋紗廠、偉倫紗廠等建設。50年代九龍城有13個鄉、數十條村，正好提供勞動力，那邊中環和尖沙咀則是金融商業的基礎，成就了香港經濟的飛躍。

▲ 京士柏上配水庫是個小小的綠化帶和籃球場，早上有不少人來晨運。(攝影︰馮柏偉)

▲ 紅燈山因在舊啟德年代，因山上設燈塔而閃紅光而得名。(攝影︰馮柏偉)

最後一個則是紅燈山，有說它是採石山的一部份。在舊啟德機場年代，紅燈山上設燈塔，晚上閃紅色光，因而得名。「20世紀初，何啟爵士和區德合資經營『啟德營業有限公司』，在九龍灣北岸進行填海工程。1914年4月獲得政府批准作填海地工程，原計劃發展成花園城市住宅區，即是「啟德濱」，但後來改變主意開辦飛行學校，漸漸銳變興建跑道及停泊飛機，成為後來的啟德機場。」

記者︰馮柏偉