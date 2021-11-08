【爸爸煩惱】幫中六女兒洗書包驚見安全套　單親爸崩潰：嬲到想殺人

▲ 台灣一名單親爸爸幫中六女兒洗書包時驚見安全套，大感崩潰。

不論子女多大，父母仍舊為他們操心。台灣一名單親爸在網上發文，指近日替就讀中六的女兒洗書包時，發現內有一個安全套，感到震驚及憤怒。他擔心質問女兒會令父女關係變差，故詢問網民意見。

單親爸嬲爆

單親爸以「我在女兒的書包裏發現保險套」為題，在「爆料公社」上發文，指趁着天氣好幫女兒洗書包，卻赫然發現內藏安全套，令他感震驚。

一想到以前她跟我說和同學去讀書可能是騙我的，我就氣到不行……

他坦言不知道如何處理此事，怕女兒知道他翻過書包會生氣，又擔心質問女兒令父女關係變差，「我要怎樣問比較好？我快氣瘋了但怕她也會生氣，我只有她這個女兒，很怕失去她」。

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網民建議多作溝通

帖文引來網民熱議，有網民建議單親爸在「發火」前應先跟女兒溝通，「說不定她被同學惡搞或騷擾」、「你越罵她肯定離你越遠，你會更快失去她」、「有時太強硬帶來反效果，不如坐下來好好溝通一次」。

有網民則認為這反映了女兒有自我保護的意識，「中六也算大了，我覺得往好處想，至少她有做好自我保護，沒有鬧出人命」、「其實女生懂得保護好自己，你就該慶幸了」、「現在性經驗年齡都下降很多，你再生氣再怎樣防也沒有用」。

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責任編輯：王明芳