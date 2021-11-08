【紓緩鼻敏感】天氣轉涼常打噴嚏鼻塞　中醫揭3大習慣易致鼻敏感發作

▲ 三個生活習慣較易導致鼻敏感發作。

不論你是感受到天氣轉涼，鼻敏感發作，還是晨早起來連續幾個噴嚏、鼻塞，才發現天氣突然變冷，這些身體警號都在提示你，要正視鼻敏感問題、注意身體健康了。

鼻敏感，在中醫角度，是衛表氣虛的表現。衛氣是一層包圍著人體表面的氣，保衛我們免受外邪疾病侵襲。當衛氣虛的時候，人就容易生病。衛氣由肺氣所形成，故我們肺氣的強弱，直接決定衛表氣的強弱。

衛氣為甚麼會虛弱？ 這與肺、脾、腎三臟都有關。肺氣虛，直接影響衛氣生成，令衛表氣虛。脾氣虛，後天生化不足，沒有足夠原料生成衛氣。腎氣虛，「腎不納氣」，同樣會影響呼吸，影響衛氣。

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肺氣、脾氣、腎氣為甚麼會虛弱？

肺氣︰做運動會直接影響肺氣強弱，但要注意一點，做運動是過猶不及。完全不運動，心肺功能差，肺活量差，肺氣亦自然差，人不得運動，氣血亦不得運動，氣血就像水，如果不得運動，就如死湖的一壇死水，了無生氣，不得健康，只有不斷流動，才像健康清澈的小溪江河。

運動過度，就會耗氣，過份消耗肺氣，令肺氣更虛。所以有些人經常運動跑步，反而鼻敏感更嚴重。何為適度？ 找出一個適度的運動強度，就是一個運動後身體稍疲勞，但人會更精神的狀態。

脾氣︰過食生冷寒涼食物，貪涼飲冷，都會影響脾氣。脾氣脾陽有如人體的暖爐，不斷向暖爐潑冷物，最終火就會熄滅，無力支撐身體，肺衛亦會受影響。

腎氣︰睡眠是補足人體一身之氣至關重要的。如果睡眠不足，不能補充陽氣，陽氣虛衰，人就不得陽氣暖和。

簡單一個例子，人睡醒的時候都會比較怕冷，因為剛睡醒時陽氣未被喚醒溫全身，需要一定時間讓陽氣醒來走遍全身，人才會不怕冷。如果睡眠不足，不論時間過多久，亦根本不會有足夠的陽氣暖身，肺氣虛寒時，就容易打噴嚏。

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鼻敏感為甚麼會打噴嚏？

打噴嚏是一個宣發肺氣的身體自然反應動作，寒氣侵襲人體，首當其充的是肺部，當肺氣弱，肺受寒，就要依靠打噴嚏來宣發肺氣，抵抗外寒。

當肺氣較為弱，一個噴嚏不足以宣肺，就需要兩個、三個、四個、甚至更多噴嚏而成功宣肺。所以可以理解，鼻敏感發作時，連續打噴嚏的次數愈多，代表肺氣愈弱。

中醫治療鼻敏感方法

中藥︰直接吃一些可以補肺脾腎衛氣的中藥，補氣藥，就可以治療鼻敏感。

針灸︰針灸治療鼻敏感的穴位，都在鼻周，一來可以通鼻減少鼻塞情況，二來中醫謂「氣至病所」，針灸亦有助調動人體氣血，讓氣先充盈肺部，補益肺氣。

食療︰平日亦可多食補氣之食物，如雪梨、杏仁等。

小兒推拿︰如果為10歲以下小朋友有鼻敏感，就可以用小兒推拿加強肺脾腎三氣。

最後，要治療鼻敏感最佳方法，還是適度鍛鍊身體，記住過猶不及，感寒時添衣，熱時要適時調節，睡眠充足。