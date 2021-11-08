  • 20°C
香港時間 : 20211108日 (週一) 18:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保護兒童】護苗基金關注兒童性侵犯個案飆升　倡將性教育獨立成科

社會 17:15 2021/11/08

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

警方早前公布，今年首3季共錄得871宗虐兒個案。（iStock圖片）

警方早前公布，今年首3季共錄得871宗虐兒個案，其中「侵害兒童性罪行」則由263宗增至427宗，增幅達62.4%，當中逾3成為陌生人在公眾地方的猥褻侵犯（非禮），另有約23%涉及非法性交。護苗基金指極度關注虐兒個案及性侵犯案件上升，建議要於強制於學校推行兒童性教育，並且將性教育獨立成科，教導兒童對性暴力的自我保護意識。

護苗基金表示，不少學校因疫情而未恢復全日上課，部分學童在家中或街上逗留時間增加，而學童上網活動，包括使用不同的社交平台、交友程式或者手機遊戲等大量增加，使他們更長時間暴露於網絡性暴力的危機中。護苗基金認為，教育局應將「性教育」獨立成科，盡快增加有關上課時數，以教導兒童對性暴力的自我保護意識，讓社會及早識別及介入兒童性侵個案。

護苗基金主席吳惠貞又指出，近年有不少幼稚園老師就向幼稚園學生提供性教育一事尋求支援，反映業界對保護兒童的迫切關注，強調要有效地保護兒童免於遭受性侵犯，預防性教育是必須。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【保護兒童】今年首9月虐兒個案急劇上升逾6成　警心理學家：疫下家長或將壓力向子女發泄
00:00 2021/11/05
【保護兒童】今年首9月虐兒個案急劇上升逾6成　警心理學家：疫下家長或將壓力向子女發泄
【育兒心得】侮辱說話或影響兒童心理健康　專家分享家長管教子女貼士
今日 13:47
【育兒心得】侮辱說話或影響兒童心理健康　專家分享家長管教子女貼士
【押後再訊】涉寓所企圖謀殺兩子　夫婦提堂還押明年再訊
今日 16:36
【押後再訊】涉寓所企圖謀殺兩子　夫婦提堂還押明年再訊

你可能感興趣

【保護兒童】今年首9月虐兒個案急劇上升逾6成　警心理學家：疫下家長或將壓力向子女發泄
00:00 2021/11/05
【保護兒童】今年首9月虐兒個案急劇上升逾6成　警心理學家：疫下家長或將壓力向子女發泄
【育兒心得】侮辱說話或影響兒童心理健康　專家分享家長管教子女貼士
今日 13:47
【育兒心得】侮辱說話或影響兒童心理健康　專家分享家長管教子女貼士
【押後再訊】涉寓所企圖謀殺兩子　夫婦提堂還押明年再訊
今日 16:36
【押後再訊】涉寓所企圖謀殺兩子　夫婦提堂還押明年再訊
罪行 疫情 老師 性教育 性罪行 幼稚園 虐兒 香港 社交平台 教育局

最高瀏覽

【野人生活】肌肉男日食1磅生牛肝動物睪丸 　20年堅持食生肉：回歸簡樸生活
17:40 2021/11/07
【野人生活】肌肉男日食1磅生牛肝動物睪丸 　20年堅持食生肉：回歸簡樸生活
【最寒酸婚宴】親戚搞婚宴去屯門大快活午餐　賓客付500元人情自己霸枱叫飯食
17:16 2021/11/05
【最寒酸婚宴】親戚搞婚宴去屯門大快活午餐　賓客付500元人情自己霸枱叫飯食
【悲慘身世】年輕媽媽育8個孩子來自4個爸　自揭7歲起遭性侵屢被「恩客」拋棄
19:08 2021/11/04
【悲慘身世】年輕媽媽育8個孩子來自4個爸　自揭7歲起遭性侵屢被「恩客」拋棄