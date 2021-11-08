【保護兒童】護苗基金關注兒童性侵犯個案飆升　倡將性教育獨立成科

▲ 警方早前公布，今年首3季共錄得871宗虐兒個案。（iStock圖片）

警方早前公布，今年首3季共錄得871宗虐兒個案，其中「侵害兒童性罪行」則由263宗增至427宗，增幅達62.4%，當中逾3成為陌生人在公眾地方的猥褻侵犯（非禮），另有約23%涉及非法性交。護苗基金指極度關注虐兒個案及性侵犯案件上升，建議要於強制於學校推行兒童性教育，並且將性教育獨立成科，教導兒童對性暴力的自我保護意識。

護苗基金表示，不少學校因疫情而未恢復全日上課，部分學童在家中或街上逗留時間增加，而學童上網活動，包括使用不同的社交平台、交友程式或者手機遊戲等大量增加，使他們更長時間暴露於網絡性暴力的危機中。護苗基金認為，教育局應將「性教育」獨立成科，盡快增加有關上課時數，以教導兒童對性暴力的自我保護意識，讓社會及早識別及介入兒童性侵個案。

護苗基金主席吳惠貞又指出，近年有不少幼稚園老師就向幼稚園學生提供性教育一事尋求支援，反映業界對保護兒童的迫切關注，強調要有效地保護兒童免於遭受性侵犯，預防性教育是必須。

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責任編輯：黃悅晴