【求旺夫相】老婆花5萬元整容欲旺夫旺財　豐額頭手術失敗現凹坑破相

▲ 內地江西省一名人妻為追求旺夫相，花近6萬港元進行豐額手術。

女人額頭飽滿是富貴福氣的象徵，旺自己、旺家人，還容易發財，但後天整形又有沒有幫助呢？內地江西省一名人妻約兩年前為追求旺夫相，共花近6萬港元到醫美中心進行額頭、太陽穴和眉弓的自體脂肪填充手術，可是術後她的額頭出現凹坑，但醫美中心卻不斷推塘問題。

綜合內地傳媒報道，來自江西省宜春市一名姓左的人妻向媒體表示，有感自己的太陽穴不飽滿，去年初到南昌市一家醫美中心查詢時，職員對她說︰「這裏是旺夫的，填了財運會更好。」於是她共花了逾4.8萬元人民幣（近6萬港元）為額頭、太陽穴和眉弓進行第一次自體脂肪填充手術。

可是手術後，左女士的財運未見起色，額頭上反而出現了凹坑，令她難以接受，變靚不成反而變醜了。在醫美中心職員建議下，同年7月她接受第二次修復手術，但效果並不理想，額頭上的凹坑依然清晰可見。

▲ 左女士的額頭在術後出現凹坑。（影片截圖）

職員推搪︰雞蛋敷3個月就行

左女士指出，職員聲稱「脂肪膠填充」只需做一次便可成型，豈料術後的填充部位出現凹坑。近兩年來，職員以各種理由搪塞她，一時說要用雞蛋敷3個月，一時又說用毛巾熱敷，她試過很多方法，但一點效果也沒有。

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涉事醫美中心目前已改名，並由原本的第二股東接手，令左女士難以追討。職員回應傳媒查詢時表示，他們與涉事的醫美中心沒有關係，並指原店主欠業主2、3萬元人民幣（約2.4萬至3.7萬港元），由現時的老闆代為還債。

當地衛健委則表示，將盡快安排第三方人士調解。事件引來不少網民討論，直指女事主已被騙財，並認為「旺夫」這個理由太可笑，「先補腦入面的坑才行」、「多補補腦、漲漲智商，估計就能旺夫了」，網民紛紛指整容不能改變命數。

要說這旺夫也得是純天然的吧，填充進去的怕不能旺夫吧。

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責任編輯︰王明芳