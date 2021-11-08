【精英運動員】教育局冀「ASAP」計劃建更理想的體育氛圍　余翠怡分享自身經歷勉勵同學

▲ 余翠怡分享自身經歷勉勵同學。（教育局提供）

教育局於本年 10月開展「躍動校園 活力人生」計劃 “Active Students, Active People” Campaign（“ASAP”），凝聚學校、家庭及社會上各持份者的力量，營造更理想的校園體育氛圍，鼓勵學生盡早建立恆常參與體能活動的習慣。其中包括一系列的精英運動員分享會，首個分享會擔任主講嘉賓為輪椅劍擊運動員余翠怡。

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活動有近300名教師、學生及家長，在現場和線上同步參與分享會，余翠怡在分享會中勉勵各同學遇到困難時，要勇敢積極面對。她表示無論面對甚麼難關，都要以正面積極的價值觀和態度接受挑戰，作出不同嘗試，將不可能轉化成可能。

做任何事情都可以有100個困難和原因要自己放棄，但亦可以有101個原因要自己繼續。

余翠怡分享她如何分配時間兼顧學業與運動。她亦即場示範如何坐在椅上做簡單運動，並鼓勵大家多做運動，以達到世界衞生組織對5-17歲兒童及青少年應在每星期平均每天累積最少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動的建議。

余翠怡更分享歷屆奧運點滴，她帶來2018年亞洲殘疾人運動會金、銀、銅三面「有聲」獎牌，讓學生聆聽不同獎牌的聲音，感受獎牌背後那份照顧不同運動員需要的深層意義。

教育局希望由精英運動員與學生分享他們在訓練和比賽場上的心路歷程，透過他們的勵志故事，鼓勵學生建立堅毅、勇於接受挑戰等正面價值觀和態度，啟發他們追求夢想，發揮潛能。

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責任編輯：李榮忠