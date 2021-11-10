【香港小姐】獸醫港姐曾為鱷魚取出誤吞錢幣　梁菁琳最難過未能救回癌雀

▲ 梁菁琳在澳洲攻讀6年，雖然今天選完港姐可能會轉「跑道」加入娛樂圈，但好學的她，仍然繼續考專業試，仍然沒有放棄拯救動物的心願。

本屆參選港姐，有許多「學霸」，梁菁琳便是其一。她有兩個學位，其中一個便是獸醫，但專科並不是我們常養的貓狗，而是珍禽異獸，當中包括雀鳥。對於雀鳥的熱愛，緣於高中時曾經飼養一隻彩鳳，在病危之際找不到獸醫而離世。

在澳洲攻讀6年，雖然今天選完港姐可能會轉「跑道」加入娛樂圈，但好學的她，仍然繼續考專業試，仍然沒有放棄拯救動物的心願。

將梁菁琳帶入獸醫行業的彩鳳（又名虎皮鸚鵡），其實是她高中時候在街上遇見的。「那天見到一隻彩鳳向馬路方向行，本能反應就是拯救牠，而且猜到牠不是野生的，應該有人飼養，於是便在家裏附近貼街招，看看牠的主人是否正在尋找牠。」但最後主人卻沒有現身，於是梁菁琳便拿回家飼養。

▲ 梁菁琳覺得做獸醫，就好像拆禮物一樣，每一天見到的動物都不一樣。而診症就好像砌拼圖一樣，透過不同的測試，將問題的畫面拼砌出來。（攝影：湯致遠）

由於怕這隻彩鳳寂寞，於是便買了另一隻雌性陪伴，可惜這隻彩鳳半年後就病倒了。

我們找醫生不容易，通街都是貓狗診所，但只有一個專科醫生是負責雀仔，但要等幾個禮拜才可以診治，但雀仔如果未能掩飾自己的病，就已經很嚴重，那時候覺得很無助，結果雀仔死了。

梁菁琳一直沒有忘記這件事，因此當她讀獸醫時，雖然一半時間是讀貓狗、40%是讀農場動物，接觸雀鳥的機會不多，但一有機會多了解雀鳥，她都不會放過。「獸醫要讀5年，最後一年實習，但我第四年後停了一年，走去研究鸚鵡的真菌感染。同學問：『讀得咁辛苦，唔想快啲讀完咩？』但因為和我之前養的彩鳳也有關連，讓我可以學得更多，所以我就去了做研究。」

▲ 這便是梁菁琳高中時飼養的彩鳳，今天她暫不會再養雀，因為自己未定下來，而且帶雀鳥旅行是很困難的，檢疫及隔離都會令牠們倍添壓力。（圖片：被訪者提供）

救不活有緣彩鳳感難過

她與雀鳥相處得多，的確能懂得觀察雀鳥的身體語言，成為寵物與主人之間的橋樑。「其實牠們聰明過貓狗，因為牠們是獵物，感覺不安全，就會飛走。」她醫治過一隻折衷鸚鵡（Eclectus Roratus），當時狀態很差，站不穩，很瘦無肉。

雀仔是驚覺性很高，很留意環境，牠們會隱藏自己的不舒服，不然大隻的雀鳥就會來食你。

她很感恩主人的信任，雀仔留院一周，由最初的不肯進食，漸漸可以站得穩，還懂咬梁菁琳，證明精神已恢復了。

但最難忘的回憶，也與雀鳥有關。「我做研究的時候，知道如果鸚鵡受到真菌感染，藥物不能100%控制。那次我們做研究，有一隻彩鳳，是第一隻也是唯一一隻，會企在我手上不願離開。牠好瘦，肌肉量低，好似人類皮包骨咁，只是羽毛令牠好像好肥。平時，她很喜歡企在我膊頭，玩一陣我的頭髮。有一晚，她很想從籠內出來，我讓牠出來，但牠企在我膊頭不願走，我收拾完，陪了牠一陣，便說：『好啦！我走了，明天再來陪你。』但想不到，牠第二天就走了。」

經過解剖，原來這隻彩鳳也患有癌症。「我一邊做一邊喊，那時候覺得好唔開心，牠信我，但我救唔返佢，很有挫敗感。」她的上司對她說：

我們未必可以100%救返病人，但牠在生的時候，你可以做多少呢？你與牠相處了幾個月，我也看得出牠特別喜歡你，相信牠應該很開心。生死不是我們可以控制，但牠的生活質素，牠過得好與不好，你絕對可以幫手改善。

▲ 對於蛇，梁菁琳一點也不害怕，還說這條蛇很nice。（圖片：被訪者提供）

膽生毛不怕蛇及鱷魚

女仔驚蛇是正常，但梁菁琳真的「膽生毛」，對蛇一點也不恐懼。就好像她曾經將一條兩米長的大蟒蛇放在自己的肩膊上。「這條蛇很nice，很溫馴。我們一定safety first，確保自己及其他人都安全。」

另一次，她面對的是一條見到都怕怕的鱷魚，原來牠吞了一個錢幣進肚。「不用擔心，everything is planned。牠不會有即時的性命危險，我們用醫院的內視鏡發現胃裏除了銀仔還有石頭。我們幾個醫生、學生、護士，用了兩個鐘才將銀仔拿出來，因為牠消化系統經常郁動，會阻礙我們的工作。」梁菁琳還清楚記得，那是1981年的新西蘭1毫硬幣。至於見到鱷魚會感到驚恐？根本由始至終她都沒有放在心上。

選港姐無心插柳

新冠肺炎影響許多人的生涯規劃，就好像梁菁琳畢業後，2019年去了新加坡一間新的專科醫院執業，但因為疫情，年多都沒有回港，因為想陪伴家人，便於4月離職回港。碰巧那時候見到TVB港姐招募的宣傳廣告，而妹妹便提議她參選。

我無想過可以去到final。有時我在想：除了獸醫，我是甚麼人呢？現在多了港姐的故事，可以和大家分享。

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那是否代表梁菁琳會放棄獸醫的行業呢？「我現在27歲，還年輕，還可以作其他的嘗試。」事實上，對動物的熱愛，梁菁琳那團火仍在。「過往10年，我一直也有在香港做動物拯救，像貓、狗、雀仔、野豬及牛等等。」

此外，雖然梁菁琳可以在香港執業，但她也正準備考北美洲的獸醫執業試，她希望為未來作好準備。當然，熱愛唱歌、跳舞的她，如果有機會實現夢想，並且可以做吓主持、拍吓劇也不錯。

記者：何小雲