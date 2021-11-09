【神秘手勢】16歲少女遭綁架狂比「540」手勢　路人見求助暗號立即報警成功救人

▲ 16歲少女被綁架狹持，對外比出「540」的手勢，路人立刻報警。

一個手勢一個舉動，被狹持女子隨即獲救！美國近日發生一宗6歲少女被綁架狹持事件，過程中，女子對外比「540」的手勢出，路人見到後立刻報警，並成功救人。事件曝光後，「540」手勢隨即在社交平台廣泛傳播。

據《WYMT》報導，美國北卡羅來納州一名16歲少女在本月2日失蹤，被載到數百公里之外的肯塔基州，她坐在一輛銀白色的車內，突向外做出「540」手勢，路人見到後趕緊報警，並表示該手勢曾在TikTok上看過，相信少女似乎遇到危險。

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警方得悉事件後，立即到場成功截停汽車，經查確定該名少女正是北卡羅來納州（Asheville）日前通報的失蹤人口，更發現載走少女是一名61歲男子布里克（James Herbert Brick），他的手機還持有少女的不雅照，將依非法監禁和持有未成年人不雅照等罪名起訴他。

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新聞曝光後，「540」的求救手勢迅速在社交平台上被廣泛傳播。據了解該手勢是加拿大婦女基金會在2020年4月發起的無聲求助暗號，整個動作是：先舉起單手手掌，再把拇指屈向掌心，然後再收起其餘四指。若有人比出手勢，代表「我需要幫助」或「家庭暴力」的求救訊號，毋須發聲即可向人求助，旁邊看到的人可以幫忙通報。

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責任編輯︰王明芳