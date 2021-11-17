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【超市大搜查】《LDK》28款中低價眼霜排行榜　多款A級高保濕力眼霜減淡乾紋【附完整排名】

保健美顏 09:43 2021/11/17

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

《LDK》28款中低價眼霜排行榜。

隨著年齡增長，不少女性都會開始使用眼霜減少眼周細紋和下垂。不過眼霜產品眾多，價格有平有貴，到底哪一款比較有效？日本無廣告美妝權威雜誌《LDK》比較了28款中、低價位的眼霜保濕力、成分、使用感等，總結出排行榜。

《LDK》實測的品牌眾多，包括：JM solution、肌美精、SANA豆乳、Innisfree、LITS、LA ROCHE-POSAY、Dr.Ci：Labo、Curel、DHC等。

健康台最新影片推介：

《LDK》解釋，不同類型的皺紋有不同處理方式：

表皮淺皺紋：一般可用護膚品處理。皮膚表面的皺紋是因缺水缺油造成，所以只要有好的保濕力，如用甘油、氨基酸等保濕劑，就可以改善問題。

較深的皺紋：在真皮層中的皺紋要用含有抗皺成分的精華和眼霜。

深層皺紋：只好靠醫學美容改善問題。

評分標準有三項，分別為保濕力、成分及使用感。檢測將比較使用前及使用後3小時的保濕力；檢查保濕、美白、緊緻、皺紋改善成分；檢測產品是否方便使用。並以保濕力為首要指標。

15款2000日元以下平價眼霜：

LDK比較的15款平價眼霜，是可以每日持續使用的便宜眼霜，可作為日常保濕護理、改善乾燥細紋使用，較適合20至30多歲人士使用。

B及C級：

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    +7

A級：

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    +2

13款5000日元以下眼霜：

如果嫌上述的眼霜效果不夠，可選用「藥用成分」護膚品。

B、C級：

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    +10
    +9

A級

責任編輯：羅嘉欣

護理 美妝 美容 品牌 日本 保濕 美白

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